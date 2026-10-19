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批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣前進陣線台灣基進台北市黨部主委台北市議員參選人吳欣岱醫師（左起）、小民參政歐巴桑聯盟桃園市桃園區議員參選人沈佩玲、時代力量黨主席王婉諭、時代力量新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區議員參選人李惠暄律師、綠黨共同召集人新北市新莊區議員參選人甘崇緯，上午在立法院群賢樓外舉行「選舉支票年輕人買單，弱勢長輩補助卻被刪」記者會，一同高呼「捍衛世代正義，請國會三黨退回惡法」口號。記者黃義書／攝影
台灣前進陣線台灣基進台北市黨部主委台北市議員參選人吳欣岱醫師（左起）、小民參政歐巴桑聯盟桃園市桃園區議員參選人沈佩玲、時代力量黨主席王婉諭、時代力量新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區議員參選人李惠暄律師、綠黨共同召集人新北市新莊區議員參選人甘崇緯，上午在立法院群賢樓外舉行「選舉支票年輕人買單，弱勢長輩補助卻被刪」記者會，一同高呼「捍衛世代正義，請國會三黨退回惡法」口號。記者黃義書／攝影

立法院會先前三讀通過「老人福利法」修正案，明定65歲以上長者免繳健保費，時代力量黨主席王婉諭今天表示，藍白立委開出選舉支票，然而沒有交代長期財源，民進黨政府如果真心反對，就應該由行政院提出覆議，而朝野黨團也應該支持覆議退回惡法

由多個小黨組成的「台灣前進陣線」今天在立法院舉行記者會，點名民眾黨主席黃國昌、國民黨立法院黨團總召傅崐萁交代老福法修法過程，說明中央政府每年約400億元的財源，同時呼籲行政院提出覆議，國會三黨支持覆議退回惡法。

王婉諭表示，藍白立委開出選舉支票，然而並未交代長期財源，忽略年輕人養育孩子、照顧父母的需要。此外，民進黨政府也必須說清楚，行政院長卓榮泰批評修法造成世代不公，賴清德總統前天卻在屏東肯定「取消排富的縣府補助」，中央反對卻地方加碼，請問立場究竟為何？

王婉諭說，如果民進黨政府真心反對，就應該由行政院提出覆議、賴總統核可，而立法院朝野黨團也應支持覆議退回惡法，補回弱勢長者的保障。

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員參選人吳欣岱指出，台北市前市長柯文哲曾經以補助預算「排擠到其他社會福利規畫」為由，將長者保費補助年齡從65歲提高到70歲，2023年卻把65歲以上健保費全額補助列為政見，被問到財源時只說「國家該付還是要付」。當年台北市擔心排擠社福，如今全國版每年約需400億元，民眾黨更應提出財政評估。

小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲說，現行老人福利法第22條規定，長者無力負擔的保險費、部分負擔及健保不給付醫療費用「縣市應予補助」，然而立法院通過的再修正動議只剩下保險費，法律要求的義務被刪除，錯誤修法應該立即修補。

「長輩保費原本由誰繳，政策就省到誰的錢」，時代力量新竹縣議員參選人張育慈表示，每年近400億元的支出，如果中央單靠稅收支應，最後仍是由受薪階級埋單，黃國昌曾經批評「沒有財政規畫的長者福利政見是不負責任的大撒幣」，如今推動修法卻連財源都沒寫，標準何在？

綠黨新北市議員參選人甘崇緯則說，2024年國民黨團版財政收支劃分法三讀，主計總處當時估計中央每年須多釋出3753億元給地方，如今中央又要新增約400億元支出，國民黨團主張以AI紅利帶來的財政成長支應，但是保費補助年年都要編列，應該要說明穩定財源在哪裡。

健保 長者 惡法 老人福利法

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