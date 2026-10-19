批長者健保免費淪選舉支票 小黨聯盟籲政院提覆議立院退惡法

立法院會先前三讀通過「老人福利法」修正案，明定65歲以上長者免繳健保費，時代力量黨主席王婉諭今天表示，藍白立委開出選舉支票，然而沒有交代長期財源，民進黨政府如果真心反對，就應該由行政院提出覆議，而朝野黨團也應該支持覆議退回惡法。

由多個小黨組成的「台灣前進陣線」今天在立法院舉行記者會，點名民眾黨主席黃國昌、國民黨立法院黨團總召傅崐萁交代老福法修法過程，說明中央政府每年約400億元的財源，同時呼籲行政院提出覆議，國會三黨支持覆議退回惡法。

王婉諭表示，藍白立委開出選舉支票，然而並未交代長期財源，忽略年輕人養育孩子、照顧父母的需要。此外，民進黨政府也必須說清楚，行政院長卓榮泰批評修法造成世代不公，賴清德總統前天卻在屏東肯定「取消排富的縣府補助」，中央反對卻地方加碼，請問立場究竟為何？

王婉諭說，如果民進黨政府真心反對，就應該由行政院提出覆議、賴總統核可，而立法院朝野黨團也應支持覆議退回惡法，補回弱勢長者的保障。

台灣基進台北市黨部主委、台北市議員參選人吳欣岱指出，台北市前市長柯文哲曾經以補助預算「排擠到其他社會福利規畫」為由，將長者保費補助年齡從65歲提高到70歲，2023年卻把65歲以上健保費全額補助列為政見，被問到財源時只說「國家該付還是要付」。當年台北市擔心排擠社福，如今全國版每年約需400億元，民眾黨更應提出財政評估。

小民參政歐巴桑聯盟桃園市議員參選人沈佩玲說，現行老人福利法第22條規定，長者無力負擔的保險費、部分負擔及健保不給付醫療費用「縣市應予補助」，然而立法院通過的再修正動議只剩下保險費，法律要求的義務被刪除，錯誤修法應該立即修補。

「長輩保費原本由誰繳，政策就省到誰的錢」，時代力量新竹縣議員參選人張育慈表示，每年近400億元的支出，如果中央單靠稅收支應，最後仍是由受薪階級埋單，黃國昌曾經批評「沒有財政規畫的長者福利政見是不負責任的大撒幣」，如今推動修法卻連財源都沒寫，標準何在？

綠黨新北市議員參選人甘崇緯則說，2024年國民黨團版財政收支劃分法三讀，主計總處當時估計中央每年須多釋出3753億元給地方，如今中央又要新增約400億元支出，國民黨團主張以AI紅利帶來的財政成長支應，但是保費補助年年都要編列，應該要說明穩定財源在哪裡。