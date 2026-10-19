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張惇涵酸松機遷移非三言兩語 蔣萬安再喊話中央「一起克服」
台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷建計畫，引爆選戰攻防，行政院秘書長張惇涵酸蔣萬安，稱松機遷移議題不是三言兩語，或3、4人看幾張PPT就可以討論的問題。蔣萬安今舉市府過去多次表達立場反擊說，當然不是！對於藍營議員將推地方性公投，蔣說，這是好事。希望中央一起好好來面對困難克服。
蔣萬安今天上午出席「校校有公托」政策宣布後，第一所校園麗湖國小托嬰中心揭牌。蔣萬安說，當然不是！不管是台北市從2023年的公文告訴中央清楚的立場，認為松機遷移對台北市未來發展是有利的，也是市民共同的期待，以及希望交通部把相關的規畫納入整體計畫當中。
蔣說，二方面，市府前年開始，也積極跟國防部來協調，將松南營區的土地收回，也走訪各項的產業、聆聽心聲，對於如何因應AI浪潮打造產業聚落。所以這些當然都有非常深入的去了解、跨局處的討論。
另外，北市議員秦慧珠也將發起推動松山機場遷建的地方性公民投票，希望綁2028總統大選，蔣萬安也被問及，是否協助推動？
蔣說，其實很樂見松機遷移這件事情得到大家的討論、大家關心，他覺得這是好事。所以他還是強調，很願意聆聽各界的意見，也跟中央一起好好地來面對遇到的困難，那一一地來克服。
蔣說，面對包括桃園機場第三航廈、第三跑道的完成，包括2027、2033年這段期間，都可以積極地來盤點，一起將相關的配套做到位，那能夠達成松機遷移，而更重要是產業未來的發展，奠定未來20、30年，甚至更長遠重要的基礎。
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