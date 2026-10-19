今宣布盧秀燕任競總主委 蔣萬安用4字曝盧蔣共同價值

年底選戰倒數40天，台北市長蔣萬安今天下午將正式宣布競選總部主委將由台中市長盧秀燕擔任，媒體問蔣，盧市長接任競總主委是「姊弟連心」，力抗沈伯洋？洋流？還是民進黨？蔣萬安說，「我跟盧市長其實都有共同的價值，就是『市民優先』。」

蔣萬安今天上午出席「校校有公托」政策宣布後，第一所校園麗湖國小托嬰中心揭牌。對於盧秀燕將擔任競選主委，蔣說，其實不管是過去在立法院或是現在擔任市長，他和秀燕姊都有非常多的交流、合作，而且非常密切。

蔣萬安說，他跟盧市長其實都有共同的價值，就是「市民優先」，一切以市民的福祉為最優先考量，絕對是優於政治的攻防。所以我們就會秉持這樣的理念來並肩作戰，面對今年的挑戰。

媒體追問，可以期待市長跟這個盧市長一起來掃街嗎？蔣萬安說，「我想大家拭目以待。」