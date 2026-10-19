影／65歲以上免健保費引爭議 王婉諭批假排富、真排貧

台灣前進陣線、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、時代力量及綠黨代表今天上午在立法院群賢樓外舉行「選舉支票年輕人買單，弱勢長輩補助卻被刪」記者會，針對立法院10月16日三讀通過《老人福利法》修正案，質疑修法擴大長者健保費補助，卻刪除弱勢長者醫療補助的法定義務，形同「假排富、真排貧」。與會者要求行政院提出覆議，並呼籲國會三黨支持，將修法退回重審。

時代力量黨主席王婉諭表示，國民黨、民眾黨為何急於在重陽節前、距離選舉僅一個多月時快速通過修法，質疑是為了選票犧牲世代正義、出賣年輕世代，並將財政負擔留給下一代。她指出，依此次修法估算，中央每年須增加近400億元預算，隨著高齡人口持續增加，未來支出甚至可能攀升至1000億元。

王婉諭也質疑，修法以綜合所得稅稅率是否達20%作為排富門檻，未必能準確反映個人實際資產與經濟能力。她認為，資產收入不一定會充分反映在所得稅上，單以所得稅率判斷是否需要補助，恐怕無法有效區分真正有能力負擔與需要協助的長者。王婉諭進一步指出，依衛福部估計，約83%的長者符合健保費補助資格，但真正需要協助的弱勢長者，原有醫療補助的法定保障卻在修法三讀時遭到刪除。她批評，若擴大健保費補助的同時，反而削弱弱勢長者的醫療保障，恐怕有違照顧弱勢的政策初衷。

王婉諭最後向黃國昌喊話，質疑民眾黨一方面強調財政紀律與世代正義，另一方面卻支持增加長期財政支出的修法，還將其形容為減輕「三明治世代」負擔。她呼籲行政院提出覆議，並要求國會各黨支持覆議，重新檢視補助對象、排富標準及財源規劃，避免讓年輕世代與真正需要照顧的弱勢長者承擔修法後果。

台北市議員參選人吳欣岱（左起）、小民參政歐巴桑聯盟桃園市桃園區議員參選人沈佩玲、時代力量黨主席王婉諭、時代力量新竹縣竹北東區議員參選人張育慈、小民參政歐巴桑聯盟台北市中山大同區議員參選人李惠暄、綠黨新北市新莊區議員參選人甘崇緯，上午在立法院群賢樓外舉行「選舉支票年輕人買單，弱勢長輩補助卻被刪」記者會。 記者黃義書／攝影