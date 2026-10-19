NCC主委廣電法被問倒 洪孟楷打臉袁秀慧

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「妳連《有線廣播電視法》的修法歷程都不清楚，真的準備好擔任NCC主委嗎？」NCC主委被提名人袁秀慧19日赴立法院備詢，藍委洪孟楷詢問她是否同意行政院不副署《廣電法》？袁秀慧表示可能違憲。但洪孟楷打臉說，相關修法有20條、只有2條表決，其他連NCC都同意。

中天已贏20多場訴訟

立法院交通委員會19日進行NCC委員被提名人審查。國民黨立委洪孟楷詢問被提名人、前台北市法務局長袁秀慧，是否同意行政院不副署《有線廣播電視法》？是否清楚《廣電法》修法的部分哪些沒有共識？袁秀慧表示，可能是黨政軍條款的部分有爭議，但洪孟楷直接回應說：「妳錯了，」並表示相關條文僅有2條表決，其他18條三黨與NCC都同意。

「妳真的準備好擔任NCC主委嗎？」洪孟楷接著詢問，NCC當年關中天時以「不可回復性」作為撤照理由，但中天事後在行政訴訟上已贏得逾20場官司，顯示NCC當初的處置並非完全站得住腳。他追問袁秀慧，過去NCC以「報導特定政治人物」為由對中天開鍘，如今媒體報導特定政治人物仍時有所見，未來她擔任主委是否會堅持標準一致？

批政院提名委員不守法

袁秀慧回應，她未來若執行職務，絕對底線是保障言論自由與新聞製播自由；對於中天關台一事，她表示需要看到所有卷宗才能判斷當時處置是否符合比例原則，現有資料不足以讓她作出客觀評論。洪孟楷批評此答覆過於保守，「NCC被外界說成髒兮兮、是最不被信任的機關，妳難道不知道為什麼嗎？」

另外，洪孟楷也詢問袁秀慧何時被行政院長卓榮泰徵詢當主委，袁秀慧回應說6月，洪孟楷便隔空對行政院喊話說，行政院並未遵守《NCC組織法》相關規定，應該要在4月就提出名單，行政院長卓榮泰應對全民道歉。

綠委隔空反駁藍委

等洪孟楷質詢完後，輪到民進黨立委郭昱晴質詢，她隔空反駁洪孟楷說，行政院本就有不副署的憲政權力，且相關人事案已在4月前送達立法院、因遭否決才未完成程序；她也提及近年部分媒體散布不實報導、記者攻擊人格的問題，強調NCC監管工作的重要性。

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