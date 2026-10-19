長者健保免費轉嫁15到64歲？民眾黨團嗆政府：舔美欺老、可恥

立法院會日前三讀通過「老人福利法」修正案，衛福部長石崇良質疑「保費可能調漲轉嫁15到64歲」。民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，我國要向美國採購阿拉斯加天然氣，結果政府卻說沒有預算照顧長者，這種說法是在製造世代對立，「舔美欺老，可恥。」

立法院會上周三讀通過「老人福利法」修正案，明定65歲以上長者排富後免繳健保費，石崇良昨天受訪時表示，挹注長者健保費改由中央預算執行，健保基金挹注不足以負擔赤字，當然就會由保費支應，可能面臨保費調漲壓力，轉嫁到15歲到64歲主要工作者族群。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，洪毓祥受訪時表示，石崇良的說法根本就是「竹篙湊菜刀」（台灣俚語，指胡亂拼湊），中央政府全額補助長者健保，這些經費都來自年度預算，因此跟健保基金完全沒有關係，況且健保基金餘絀還有2100億元左右，「距離法定健保費調漲門檻，目前為止還有一段距離。」

洪毓祥指出，大多數長者的健保費用，其實都依附在子女底下，如果以月薪4萬元計算，這些三明治世代的負擔，一年可以省下1萬4000多元，在野黨修法降低年輕人負擔，執政黨卻硬增加年輕人負擔，「所有政府的施政跟預算，沒有所謂不夠的問題，只有浪費、編錯項目的問題。」

洪毓祥再指，儘管本次修法將增加388億元支出，然而明年度總預算高達3兆9000多億元，其中國防預算就有1兆9000多億元，行政院還提出今年度追加預算6000億元，另外還有無人載具預算2400億元，光是撥補中油與台電公司、中油增資就超過4000億元，為什麼沒有錢支付388億元？

洪毓祥還說，我國要向美國採購阿拉斯加天然氣，還要花費44億美元投資該國油管建設，送給美國人的錢都很快，幫助台灣老人就說製造世代對立，這不是欺負台灣人嗎？難道台灣長者不需要被照顧嗎？只需要讓美國再次偉大嗎？民進黨政府這種「舔美欺老」的行為相當可恥，如果不會執政就不要執政，這就是製造世代對立。

此外，律師賴中強昨天在臉書發文表示，藍白立委為了通過這條修正案，選擇犧牲台灣貧困長者的3項醫療補助法源依據。洪毓祥聽聞後則駁斥，這些補助的母法為社會救助法，立法院這次修正老人福利法，根本就沒有動到社會救助法，「它是獨立法源，我們避免疊床架屋。」

民眾黨團主任陳智菡表示，地方政府就是援引社會救助法，同時也有編列預算在執行當中，賴中強只知其一不知其二，「現在都已經在執行了，何來刪除之說」，想要用這樣的方式混淆視聽，民眾黨團覺得非常不可取。