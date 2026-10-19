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長者健保免費轉嫁15到64歲？民眾黨團嗆政府：舔美欺老、可恥

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委洪毓祥（中）等今天舉行記者會批評民進黨桃園市長參選人黃世杰依靠父親特權幫租國有地造勢，涉及圖利與違反公務人員行政中立法等罪行。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委洪毓祥（中）等今天舉行記者會批評民進黨桃園市長參選人黃世杰依靠父親特權幫租國有地造勢，涉及圖利與違反公務人員行政中立法等罪行。記者潘俊宏／攝影

立法院會日前三讀通過「老人福利法」修正案，衛福部長石崇良質疑「保費可能調漲轉嫁15到64歲」。民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，我國要向美國採購阿拉斯加天然氣，結果政府卻說沒有預算照顧長者，這種說法是在製造世代對立，「舔美欺老，可恥。」

立法院會上周三讀通過「老人福利法」修正案，明定65歲以上長者排富後免繳健保費，石崇良昨天受訪時表示，挹注長者健保費改由中央預算執行，健保基金挹注不足以負擔赤字，當然就會由保費支應，可能面臨保費調漲壓力，轉嫁到15歲到64歲主要工作者族群。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，洪毓祥受訪時表示，石崇良的說法根本就是「竹篙湊菜刀」（台灣俚語，指胡亂拼湊），中央政府全額補助長者健保，這些經費都來自年度預算，因此跟健保基金完全沒有關係，況且健保基金餘絀還有2100億元左右，「距離法定健保費調漲門檻，目前為止還有一段距離。」

洪毓祥指出，大多數長者的健保費用，其實都依附在子女底下，如果以月薪4萬元計算，這些三明治世代的負擔，一年可以省下1萬4000多元，在野黨修法降低年輕人負擔，執政黨卻硬增加年輕人負擔，「所有政府的施政跟預算，沒有所謂不夠的問題，只有浪費、編錯項目的問題。」

洪毓祥再指，儘管本次修法將增加388億元支出，然而明年度總預算高達3兆9000多億元，其中國防預算就有1兆9000多億元，行政院還提出今年度追加預算6000億元，另外還有無人載具預算2400億元，光是撥補中油與台電公司、中油增資就超過4000億元，為什麼沒有錢支付388億元？

洪毓祥還說，我國要向美國採購阿拉斯加天然氣，還要花費44億美元投資該國油管建設，送給美國人的錢都很快，幫助台灣老人就說製造世代對立，這不是欺負台灣人嗎？難道台灣長者不需要被照顧嗎？只需要讓美國再次偉大嗎？民進黨政府這種「舔美欺老」的行為相當可恥，如果不會執政就不要執政，這就是製造世代對立。

此外，律師賴中強昨天在臉書發文表示，藍白立委為了通過這條修正案，選擇犧牲台灣貧困長者的3項醫療補助法源依據。洪毓祥聽聞後則駁斥，這些補助的母法為社會救助法，立法院這次修正老人福利法，根本就沒有動到社會救助法，「它是獨立法源，我們避免疊床架屋。」

民眾黨團主任陳智菡表示，地方政府就是援引社會救助法，同時也有編列預算在執行當中，賴中強只知其一不知其二，「現在都已經在執行了，何來刪除之說」，想要用這樣的方式混淆視聽，民眾黨團覺得非常不可取。

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