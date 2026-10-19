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行政院通過法院組織法修正案 法務部：有效減輕檢察官負擔

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。聯合報系資料照
圖為法務部。聯合報系資料照

近年地檢署案件數量攀升，第一線檢察官面臨前所未有的工作壓力。為突破現行體制人力瓶頸，行政院院會通過由司法院法務部會銜法院組織法部分條文及附表修正草案，修法以「檢院同步升級」為主軸，有效減輕檢察官工作負擔，提升司法運作效能。

法務部表示，本次法院組織法修正草案是透過員額彈性運用與補強專業人力，切實回應檢察機關與司法體系的實務需求，草案送請立法院審議後，法務部將積極配合後續審議作業，期盼早日完成立法，建立兼具效能與彈性的現代化司法體系。

法務部表示，本次修法直針對檢察機關提出三大改革重點，第一、 第一類地檢署「精緻再分級」，精準反映案件負荷，考量各地檢署案件量大幅成長且幅度不一，現行分類難以真實呈現各區負擔。草案特別修正將第一類地方檢察署依案件負荷程度，進一步細分為「第一類之（一）」與「第一類之（二）」，並同步調整法定員額上限，讓不同案件規模的地檢署擁有更符合實際需求的資源與人力配置。

第二、為打破過去僵化人事編制，草案將資格與職務內容相近的「主任檢察官與檢察官」、「法醫師與檢驗員」的法定員額改為合併編列。機關未來可依實際業務需求靈活調度人力，不再受限於單一職等額度，為了建構更完善的社會安全網絡，也相應調整觀護人、臨床心理師、諮商心理師及佐理員之法定員額。

三、 高檢署增置「檢察官助理」與「專責觀護人」，強化偵查與社區處遇，面對日益複雜的專業案件，草案修正第74條附表，首度於高等檢察署及其檢察分署增置「檢察官助理」，專責協助程序審查、法律問題分析與資料蒐集，讓高檢署檢察官能減輕負擔、專注於偵查核心事務，此外，高檢署也將增置「專責觀護人」，改善過去必須向地檢署借調人力的窘境。

法務部 檢察官 行政院 司法院

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