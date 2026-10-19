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李洋出席亞帕運遭打壓？民進黨團：遇中共阻撓不是第一次

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
運動部長李洋。記者陳正興／攝影
運動部長李洋。記者陳正興／攝影

日本愛知名古屋亞洲帕拉運動會昨晚開幕，運動部李洋因識別證臨時遭變更，為表達不滿，沒有出現在貴賓席上，也再度引發打壓爭議。民進黨立院黨團今表示，台灣遇到中共阻撓不是第一次，相信運動部長和外交部長都是全力爭取台灣有合理尊嚴，參與國際 賽事的平等權利。

運動部發出聲明表示，李洋原已獲得核發「Sports Minister（運動部長）」識別證，但卻在賽前被通知調整為「NPC Guest（國家帕拉林匹克委員會貴賓）」類別，對於已核定事項在未經充分說明下臨時變更，運動部表達強烈不滿與遺憾。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，目前為止還沒有看到主辦單位有合理的說明，認為對於相關說法都還可以等待，但擔心遭到這樣的降級，台灣的教練、防護人員、運動選手接下來有沒有可能也遭到打壓。陳培瑜表示，民進黨團支持李洋據理力爭的態度和做法。

陳培瑜說，相信大家希望看到的是運動歸運動，如果運動背後有政治力量的介入，大家當然要問是什麼樣的力量、誰的力量，也希望在野黨團一起譴責這樣的力量。

民進黨團書記長范雲則說，台日關係在持續進行，不管是風災震災，兩邊人民都有相互的協助，外交關係也都在進展中；范雲並表示，不管是哪一國主辦國際賽事，台灣遇到中共的阻撓也不是第一次，相信不管是運動部長或者是外交部長，大家都是全力爭取台灣有合理尊嚴，參與國際賽事的平等權利。

帕運 李洋 民進黨團 運動部 台日關係 中共

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