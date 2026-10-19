松機遷移牽涉廣 張惇涵酸蔣萬安：不是3、4人看幾張PPT就能討論

台北市長選戰打得正酣，台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷移引發討論。行政院秘書長張惇涵今天酸蔣萬安，稱松機遷移議題不是三言兩語，或3、4人看幾張PPT就可以討論的問題。

行政院長卓榮泰昨說，蔣萬安若連任松山機場還是在；交通部長陳世凱則批評，難道要AI巨擎輝達執行長黃仁勳擠捷運去台北？張惇涵今列席交通、教文委員會審查NCC委員名單，他被問及松機遷移議題，他回應這個社會大概討論20幾年，絕對不是三言兩語就能清楚定案的問題，也不會是3、4人看幾張PowerPoint就可以討論的問題。

張惇涵說，松山機場遷建牽涉到離島醫療後送、國際航班、東部居民國內的旅運、國防安全用途，甚至是北部最重要防災基地，這些不是幾個人看幾張PowerPoint就可以決定的，因此卓揆上周四也有請蔣萬安，如果台北市政府有相關計畫，內部會議討論紀錄等，可以提供給行政院各部會參考，也可以來做後續更審慎討論。