政院不副署老福法？張惇涵：三讀法案未送出立院 盼有再討論空間

立院三讀通過老人福利法修正案，未來65歲以上長者排富後由中央補助健保費，外界關注行政院是否不副署或退回立法院覆議。行政院秘書長張惇涵今受訪指出，這次老人福利法修正，是不是在修法時遺漏丟棄真正需要的長輩「這有很大疑慮。」三讀法案還未送出立院，盼朝野政黨三思，看能不能有再討論空間。

老人福利法修正案上周三讀通過後，遭質疑犧牲貧困長者3項醫療補助法源依據，導致低收長者自費醫療，及中低收長者看病部分負擔補助全面失去法源。

張惇涵今列席交通、教文委員會審查NCC委員名單，他被問及行政院是否不副署老福法，或將老福法送回立法院重審？他回應，中央政府一直以來秉持社福政策三大原則，一是不增加舉債、二是不排擠其他政策，三是合法合憲。

張惇涵說，中央地方照顧長者可以分工合作，中央強化完善醫療系統、長照的制度，地方財政若有餘裕，不排擠其他政策下有更多資源照顧縣市民，但這次老人福利法修正，把中低收長輩部分負擔健保沒有給付的醫療給排除掉，是不是在修法時遺漏丟棄真正需要的長輩「這有很大疑慮。」

張惇涵強調，三讀法案還沒有送出立法院，希望朝野政黨能再三思後行，這法案既然遺棄最需要中低收入戶長者，能不能有再討論空間。

媒體追問，長者健保是否轉嫁給年輕人？張惇涵說，如果按照在野黨邏輯會排擠到其他政策預算，有個道理簡單易懂，一個蛋糕那麼大，希望分到多一點，但這一刀切下去，有人變多就有人就會變少，朝野該努力的是把這個蛋糕做大，以後分到的蛋糕就會變多。

至於國防部待審預算解凍案達150多項，但國防委員會召委迄今未安排解凍案議程。張惇涵說，被凍結部分包含國防預算、追加預算都放在立法院還沒有處理，或多或少造成各部會困難，尤其現在已經快10月底，這會期開議後盼凍結相關程序能該解凍能解凍，該執行能執行。