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影／65歲以上免健保費排擠預算？張惇涵：朝野應共同把蛋糕做大
立法院日前三讀通過《老人福利法》第22條修正案，未來年滿65歲以上長者若符合條件者，將由中央全額補助健保費。行政院秘書長張惇涵今天對此表示，若以蛋糕比喻為預算，勢必排擠其他相關預算，朝野應共同把蛋糕做大。
張惇涵表示，若以在野黨對預算的邏輯來說，一定會排擠其他項目的預算，簡單來說，若以蛋糕比喻為預算，一刀切下去，一定有人分到比較大，就會有人分到比較小，朝野應該共同努力把蛋糕做大，這樣大家分到的蛋糕就會比較多，至於被凍結的國防預算與追加預算，現在還在立法院，也造成各部會執行上的困難，已經快十月底了，立法院應該趕快進行議事，讓該解凍的快解凍預算、該執行的快執行預算。
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