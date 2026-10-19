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賴清德總統：推動「健康台灣」 三大目標

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

賴清德總統昨（18）日表示，政府推動「健康台灣」國家政策，設定國人平均壽命在2032年增加3歲目標，也希望2030年癌症、「三高」相關慢性病標準化死亡率可各降低三分之一。

政府將持續擴大健保資源，明年編列1兆414億元預算，希望透過提高醫療支付、改善健保點值、更新醫療設備及提升醫護薪資待遇，全面提升國內醫療服務品質。

新光醫院昨日舉行創院40周年暨第二醫療大樓「桂蘭大樓」落成啟用典禮，賴總統應邀出席致詞指出，國人平均壽命已約80歲，不健康餘命也達約8.4年，國人一生約有十分之一的時間處於不健康狀態，政府希望透過健康台灣政策，延長國人健康壽命。

在具體政策目標方面，政府設定國人平均壽命增加3歲的目標，並將癌症與三高防治列為兩大重點。為達成上述目標，賴總統強調，增加健保支出是重要政策手段。政府近年持續擴大健保資源，2026年達1兆82億元，2027年則已編列1兆414億元，並送交立法院審議。

針對立法院日前三讀通過65歲以上長者免繳健保費的修正案，衛福部長石崇良昨日表示，中央政府以公務預算挹注健保基金，讓保費不需要調漲，但若長者保費改由中央資源挹注，將排擠其他資源，未來就會出現保費調漲壓力。

針對新光醫院斥資80億元興建的桂蘭大樓，賴總統表示，桂蘭大樓啟用不僅擴大醫療服務量能，更具體實踐政府推動的智慧醫療、精準醫療、韌性醫療及綠色醫療四大方向。

新光醫院董事長吳東進更當場宣布，自12月1日起全體員工再加薪4%，加上過去三年護理人員已加薪七次、累計調幅超過28％，展現擴大醫療投資與留才決心。

健保點值 賴清德

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