老人福利法遭指刪「弱勢3補助」 國民黨團轟：惡意曲解法令

針對律師賴中強指，藍白立委為了通過「老人福利法」第22條修正案，選擇犧牲台灣貧困長者的3項醫療補助法源依據，痛斥「藍白不仁」。國民黨立法院黨團晚間發布新聞稿表示，在野陣營推動修法是為升級長者照顧，絕不容許少數不肖政客以政治操作製造恐慌。

立法院16日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，賴中強說，原本法條中涵蓋的「全民健保保險費」、「部分負擔費用」及「保險給付未涵蓋之醫療費用」三項補助，被改為僅剩「保險費」由中央主管機關全額補助。衛福部原先依據母法訂定的補助辦法恐失其依據，導致低收長者的自費醫療，及中低收長者的看病部分負擔補助全面失去法源。民眾黨團則痛批，本次修法是徹底終結老人健保費「一國多制」，中低收入戶則是授權各地方主管機關自訂補助基準，這種說法完全是惡質的政治操作。

國民黨團也發布新聞稿，全力聲援民眾黨團的客觀事實澄清，並批評綠營政客所謂「補助斷炊」完全是危言聳聽。弱勢長輩的看病部分負擔與自費醫療費用，早受「社會救助法」、「全民健康保險法」及地方政府各項醫療補助辦法等法規完善保障，各縣市皆已常態編列預算執行，法源獨立且穩固。

國民黨團強調，本次修法旨在終結全國老人健保費「一國多制」亂象，改由中央統一補助。這不僅讓長輩獲得公平對待，更為地方政府省下逾210億元。地方財政紓解後，反而有更充裕的資源擴大照顧弱勢，醫療補助「只會多不會少」。呼籲有心人士停止造謠，不要只為了刷存在感，惡意曲解法令，製造社會不安，這種針對修法的抺黑攻擊，適可而止，「我們將持續與在野力量並肩作戰，督促行政部門落實修法早日公布施行，堅定守護全台長輩的健康與尊嚴！」