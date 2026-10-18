快訊

近1800人被捕！法國示威延燒 總理與極左派領袖梅蘭雄互罵

台大無預警停電！韓檢考生苦等40分鐘「寫完也不算分」 現場崩潰落淚

聽新聞
0:00 / 0:00

老人福利法遭指狠刪弱勢3項補助 民眾黨團：政治操作其心可議才是不仁

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會先前三讀通過《老人福利法》第22條修正案，明定65歲以上長輩免繳健保費。聯合報系資料照
立法院會先前三讀通過《老人福利法》第22條修正案，明定65歲以上長輩免繳健保費。聯合報系資料照

針對立法院會三讀通過「老人福利法」修正案，律師賴中強質疑「藍白立委犧牲長者3項醫療補助法源依據」。民眾黨立法院黨團今天表示，本次修法是徹底終結老人健保費「一國多制」，中低收入戶則是授權各地方主管機關自訂補助基準，這種說法完全是惡質的政治操作

立法院會上周三讀通過「老人福利法」修正案，明定65歲以上長者免繳健保費，賴中強今天在臉書發文說，藍白立委為了通過這條修正案，選擇犧牲台灣貧困長者的3項醫療補助法源依據，點名在野黨立委藍白不仁。

民眾黨團晚間透過聲明表示，有關「某綠師」指控本次「老人福利法」修法「刪掉中低收入長輩看病住院部分負擔與自費醫療費用補助、導致補助面臨斷炊」，完全忽略我國現行社福法制結構，這是片面解讀、危言聳聽、製造恐慌的惡質政治操作。

民眾黨團說明，本次修法是徹底終結老人健保費「一國多制」的沈屙，至於中低收入戶等弱勢長輩的「看病部分負擔與自費醫療費用」則是依照現行社會救助法與「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」規定，明文授權由「各地方主管機關」依財政狀況自訂補助基準。

民眾黨團說，弱勢的自費與部分負擔，原本就是社會救助法保障涵蓋範圍，該法已經將不分年齡所有弱勢醫療補助涵蓋在內，老人福利法修法則是促進中央統一補助「長者健保保費」，使其回歸公平一致。換言之，長輩原有的醫療補助（無論是保費或自費負擔）只會多不會少。

針對外界質疑「老人福利法第22條文字調整後，中低收入長輩醫療補助要打上大問號」相關說法，民眾黨團表示，這個問號完全沒有必要，因為現行「社會救助法」第18條、第20條皆有對全國弱勢「健保部分負擔」及「健保給付未涵蓋醫療費用」等多項補助。

民眾黨團還說，根據現行「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」第4條及第5條，早已將「健保部分負擔」、「健保未涵蓋之自費醫療費用」明文畫規由「各地方政府訂定補助辦法」執行，而且各縣市均在執行當中，現行法制的多軌保障，何來斷炊問題？

民眾黨團質疑，衛福部手握兩大現成法源工具，何來法源消失之說？民眾黨主導三讀通過「老人福利法」第22條，就是專注於精準解決「全國老人健保費一國多制」的歷史沉痾，修法讓全台長輩醫療權益獲得一致性保障，並且為地方財政減壓逾210億元，使地方政府財源更精準實質照顧更多人民，這才是透過本次修法真正精神。

民眾黨團批評，某綠師只知其一不知其二，胡亂拆解相關法條，然後再拿錯誤的法律資訊大做文章，根本就是危言聳聽、製造謠言與恐慌，意圖用轉移焦點掩蓋本次修法的核心價值，「其心可議，才是不仁！」

政治操作 補助 民眾黨團 老人福利法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

65歲長者免健保費立院三讀 政院表遺憾：將採合法合憲因應作為

老人健保費補助三讀...聽到年輕人喊「那我也不繳了」他憂：體制崩壞的開始

滿65歲免健保費修法…卓揆轟違憲 綠營不同調

賴清德讚老人健保免費「妥當了」卓揆卻罵違憲 陳以信：綠能你不能？

相關新聞

老人福利法遭指狠刪弱勢3項補助 民眾黨團：政治操作其心可議才是不仁

針對立法院會三讀通過「老人福利法」修正案，律師賴中強質疑「藍白立委犧牲長者3項醫療補助法源依據」。民眾黨立法院黨團今天表示，本次修法是徹底終結老人健保費「一國多制」，中低收入戶則是授權各地方主管機關自訂補助基準，這種說法完全是惡質的政治操作。

「有點良心好嗎？」黃國昌轟民進黨惡質操作 健保費多三明治世代承擔

立法院三讀通過修正「老人福利法」將由中央全額補助65歲以上、綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20％長者的健保費，行政院長卓榮泰批在野黨違憲。民眾黨主席黃國昌今表示，長者的這些健保費都是三明治世代的人在承擔，這麼好的立法，結果民進黨徹徹底底雙標，更可惡是，把落實健康平權操作成世代對立衝突。

長者健保費修法惹議 黃國昌點名石崇良：別再用話術欺騙人民

民眾黨主席黃國昌今天出席新北市中和區議員參選人陳怡君競選總部成立活動，針對藍白合作推動長者健保費補助修法，批評民進黨接連提出健保基金破產、財政負擔等質疑，更點名衛福部長石崇良改變說法。他表示，中央政府總預算從過去2兆多元增加至明年4兆元，質疑政府怎麼會沒有錢照顧長者，痛批「不要睜著眼睛說瞎話」。

盧秀燕稱中火燒煤多5成 台電：請勿傳達錯誤資訊

針對台中市長盧秀燕昨指稱「關掉核電後，中火燒煤炭多5成」，台電今天表示，相關發言是錯誤資訊，台電去年已多次澄清。台中電廠積極推動增氣減煤，用煤量已由2014年之1839萬噸最高峰，降低至2024年1208萬噸、2025年1100萬噸，今年將以1050萬噸為目標，降幅超過4成。

地方搶搭「洋流列車」 竟成民進黨中央選戰倒數的考題

民進黨地方候選人近來接連與台北市長參選人沈伯洋合體，從台北選戰掀起的「洋流」，正一路向外擴散。地方搶搭沈伯洋的人氣與聲量，黨中央卻頻頻擔心「人潮不等於選票」，黨主席賴清德也曾要求黨內保持謙虛。距投票僅剩一個多月，「洋流」能否從沈伯洋的個人品牌變成全黨輔選資源，成為綠營最後階段的一道選戰轉換題。

批綠營雙標又偽善 國民黨團：65歲免健保費讓年輕世代卸重擔

立法院三讀通過修正「老人福利法」，由中央全額補助65歲以上、綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20％長者的健保費，民進黨卻抹黑這是製造世代對立與財務錢坑。國民黨團書記長許宇甄今天嚴正指出，照顧長者是國家基本責任，不僅能終結過去因縣市財政不均造成的「同島不同命」，更是為被沉重孝親壓力壓垮的年輕世代真正「卸重擔」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。