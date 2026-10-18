老人福利法遭指狠刪弱勢3項補助 民眾黨團：政治操作其心可議才是不仁

針對立法院會三讀通過「老人福利法」修正案，律師賴中強質疑「藍白立委犧牲長者3項醫療補助法源依據」。民眾黨立法院黨團今天表示，本次修法是徹底終結老人健保費「一國多制」，中低收入戶則是授權各地方主管機關自訂補助基準，這種說法完全是惡質的政治操作。

立法院會上周三讀通過「老人福利法」修正案，明定65歲以上長者免繳健保費，賴中強今天在臉書發文說，藍白立委為了通過這條修正案，選擇犧牲台灣貧困長者的3項醫療補助法源依據，點名在野黨立委藍白不仁。

民眾黨團晚間透過聲明表示，有關「某綠師」指控本次「老人福利法」修法「刪掉中低收入長輩看病住院部分負擔與自費醫療費用補助、導致補助面臨斷炊」，完全忽略我國現行社福法制結構，這是片面解讀、危言聳聽、製造恐慌的惡質政治操作。

民眾黨團說明，本次修法是徹底終結老人健保費「一國多制」的沈屙，至於中低收入戶等弱勢長輩的「看病部分負擔與自費醫療費用」則是依照現行社會救助法與「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」規定，明文授權由「各地方主管機關」依財政狀況自訂補助基準。

民眾黨團說，弱勢的自費與部分負擔，原本就是社會救助法保障涵蓋範圍，該法已經將不分年齡所有弱勢醫療補助涵蓋在內，老人福利法修法則是促進中央統一補助「長者健保保費」，使其回歸公平一致。換言之，長輩原有的醫療補助（無論是保費或自費負擔）只會多不會少。

針對外界質疑「老人福利法第22條文字調整後，中低收入長輩醫療補助要打上大問號」相關說法，民眾黨團表示，這個問號完全沒有必要，因為現行「社會救助法」第18條、第20條皆有對全國弱勢「健保部分負擔」及「健保給付未涵蓋醫療費用」等多項補助。

民眾黨團還說，根據現行「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」第4條及第5條，早已將「健保部分負擔」、「健保未涵蓋之自費醫療費用」明文畫規由「各地方政府訂定補助辦法」執行，而且各縣市均在執行當中，現行法制的多軌保障，何來斷炊問題？

民眾黨團質疑，衛福部手握兩大現成法源工具，何來法源消失之說？民眾黨主導三讀通過「老人福利法」第22條，就是專注於精準解決「全國老人健保費一國多制」的歷史沉痾，修法讓全台長輩醫療權益獲得一致性保障，並且為地方財政減壓逾210億元，使地方政府財源更精準實質照顧更多人民，這才是透過本次修法真正精神。

民眾黨團批評，某綠師只知其一不知其二，胡亂拆解相關法條，然後再拿錯誤的法律資訊大做文章，根本就是危言聳聽、製造謠言與恐慌，意圖用轉移焦點掩蓋本次修法的核心價值，「其心可議，才是不仁！」