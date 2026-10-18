快訊

前夫事業失敗「何其痛苦」 郭靜純親揭離婚內幕

「有點良心好嗎？」黃國昌轟民進黨惡質操作 健保費多三明治世代承擔

強颱薔琵暴風侵襲率曝光！逾十縣市40%以上 北北基桃也入列

聽新聞
0:00 / 0:00

「有點良心好嗎？」黃國昌轟民進黨惡質操作 健保費多三明治世代承擔

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天出席黨籍議員陳宥丞競選總部成立。圖／陳宥丞辦公室提供
民眾黨主席黃國昌今天出席黨籍議員陳宥丞競選總部成立。圖／陳宥丞辦公室提供

立法院三讀通過修正「老人福利法」將由中央全額補助65歲以上、綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20％長者的健保費，行政院長卓榮泰批在野黨違憲。民眾黨主席黃國昌今表示，長者的這些健保費都是三明治世代的人在承擔，這麼好的立法，結果民進黨徹徹底底雙標，更可惡是，把落實健康平權操作成世代對立衝突。

黃也喊話民進黨「拜託，在從事政治工作，能有點良心好嗎？」

黃國昌今天出席黨籍議員陳宥丞競選總部成立，對於立法院三讀通過老人健保費有條件由中央補助，黃國昌表示，老人福利法是民眾黨創黨主席柯文哲在2024年總統大選所提出的政見，柯主席當初提出政見，是想要落實長者「健康平權」，為什麼台灣長者生長在同一塊土地上，在不同縣市卻面臨差別待遇。

黃說，例如財政狀況好的如台北市，就可以幫長者負擔健保費，但財政狀況不好的縣市如苗栗、彰化就沒辦法幫長者負擔健保費，柯文哲是以醫者的仁心提出的政見，不是為了自己，是看到其他縣市長輩所面臨的困境。

黃說，而且長者的這些健保費，都是三明治世代的人在承擔，當社會物價、房價越來越高，上有老下有小，讓三明治世代能夠喘口氣，落實健康平權，這麼好的立法，結果民進黨徹徹底底地雙標，更可惡的是，把落實健康平權這件事，也可以操作成世代對立衝突，喊話民進黨「民進黨，拜託，在從事政治工作，能有點良心好嗎？」

黃國昌 健保費 民進黨 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老人健保費補助三讀...聽到年輕人喊「那我也不繳了」他憂：體制崩壞的開始

健保攻防…賴總統讚屏東補貼長者 黃國昌：玩哪招

賴清德讚老人健保免費「妥當了」卓揆卻罵違憲 陳以信：綠能你不能？

黃國昌說長者免健保費「一毛都沒少」？ 石崇良揭財務隱憂

相關新聞

「有點良心好嗎？」黃國昌轟民進黨惡質操作 健保費多三明治世代承擔

立法院三讀通過修正「老人福利法」將由中央全額補助65歲以上、綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20％長者的健保費，行政院長卓榮泰批在野黨違憲。民眾黨主席黃國昌今表示，長者的這些健保費都是三明治世代的人在承擔，這麼好的立法，結果民進黨徹徹底底雙標，更可惡是，把落實健康平權操作成世代對立衝突。

長者健保費修法惹議 黃國昌點名石崇良：別再用話術欺騙人民

民眾黨主席黃國昌今天出席新北市中和區議員參選人陳怡君競選總部成立活動，針對藍白合作推動長者健保費補助修法，批評民進黨接連提出健保基金破產、財政負擔等質疑，更點名衛福部長石崇良改變說法。他表示，中央政府總預算從過去2兆多元增加至明年4兆元，質疑政府怎麼會沒有錢照顧長者，痛批「不要睜著眼睛說瞎話」。

盧秀燕稱中火燒煤多5成 台電：請勿傳達錯誤資訊

針對台中市長盧秀燕昨指稱「關掉核電後，中火燒煤炭多5成」，台電今天表示，相關發言是錯誤資訊，台電去年已多次澄清。台中電廠積極推動增氣減煤，用煤量已由2014年之1839萬噸最高峰，降低至2024年1208萬噸、2025年1100萬噸，今年將以1050萬噸為目標，降幅超過4成。

地方搶搭「洋流列車」 竟成民進黨中央選戰倒數的考題

民進黨地方候選人近來接連與台北市長參選人沈伯洋合體，從台北選戰掀起的「洋流」，正一路向外擴散。地方搶搭沈伯洋的人氣與聲量，黨中央卻頻頻擔心「人潮不等於選票」，黨主席賴清德也曾要求黨內保持謙虛。距投票僅剩一個多月，「洋流」能否從沈伯洋的個人品牌變成全黨輔選資源，成為綠營最後階段的一道選戰轉換題。

批綠營雙標又偽善 國民黨團：65歲免健保費讓年輕世代卸重擔

立法院三讀通過修正「老人福利法」，由中央全額補助65歲以上、綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20％長者的健保費，民進黨卻抹黑這是製造世代對立與財務錢坑。國民黨團書記長許宇甄今天嚴正指出，照顧長者是國家基本責任，不僅能終結過去因縣市財政不均造成的「同島不同命」，更是為被沉重孝親壓力壓垮的年輕世代真正「卸重擔」。

賴總統批中國打壓帛琉仍堅定挺台 讚新光醫院醫療外交、年底再加薪4%

新光醫院歡慶創院40周年，第二醫療大樓「桂蘭大樓」今舉行落成啟用典禮，總統賴清德出席致詞時，特別感謝帛琉總統惠恕仁長期支持台灣，並指出帛琉因堅定維護台帛邦誼，承受中國政治及外交壓力，甚至在總統選舉期間面臨干預。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。