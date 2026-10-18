「有點良心好嗎？」黃國昌轟民進黨惡質操作 健保費多三明治世代承擔

立法院三讀通過修正「老人福利法」將由中央全額補助65歲以上、綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20％長者的健保費，行政院長卓榮泰批在野黨違憲。民眾黨主席黃國昌今表示，長者的這些健保費都是三明治世代的人在承擔，這麼好的立法，結果民進黨徹徹底底雙標，更可惡是，把落實健康平權操作成世代對立衝突。

黃也喊話民進黨「拜託，在從事政治工作，能有點良心好嗎？」

黃國昌今天出席黨籍議員陳宥丞競選總部成立，對於立法院三讀通過老人健保費有條件由中央補助，黃國昌表示，老人福利法是民眾黨創黨主席柯文哲在2024年總統大選所提出的政見，柯主席當初提出政見，是想要落實長者「健康平權」，為什麼台灣長者生長在同一塊土地上，在不同縣市卻面臨差別待遇。

黃說，例如財政狀況好的如台北市，就可以幫長者負擔健保費，但財政狀況不好的縣市如苗栗、彰化就沒辦法幫長者負擔健保費，柯文哲是以醫者的仁心提出的政見，不是為了自己，是看到其他縣市長輩所面臨的困境。

黃說，而且長者的這些健保費，都是三明治世代的人在承擔，當社會物價、房價越來越高，上有老下有小，讓三明治世代能夠喘口氣，落實健康平權，這麼好的立法，結果民進黨徹徹底底地雙標，更可惡的是，把落實健康平權這件事，也可以操作成世代對立衝突，喊話民進黨「民進黨，拜託，在從事政治工作，能有點良心好嗎？」