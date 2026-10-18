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長者健保費修法惹議 黃國昌點名石崇良：別再用話術欺騙人民

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌批評政府一再以財政負擔為由質疑修法，呼籲落實長者照顧。記者張策／攝影
民眾黨主席黃國昌批評政府一再以財政負擔為由質疑修法，呼籲落實長者照顧。記者張策／攝影

民眾黨主席黃國昌今天出席新北市中和區議員參選人陳怡君競選總部成立活動，針對藍白合作推動長者健保費補助修法，批評民進黨接連提出健保基金破產、財政負擔等質疑，更點名衛福部長石崇良改變說法。他表示，中央政府總預算從過去2兆多元增加至明年4兆元，質疑政府怎麼會沒有錢照顧長者，痛批「不要睜著眼睛說瞎話」。

黃國昌表示，適逢九九重陽節，首先要感謝全台長輩過去對社會發展及各項建設的貢獻。他指出，民眾黨與國民黨立委在立法院合作推動長者健保費相關修法，最重要的目的就是希望長者不會因為居住地區不同、地方政府財政能力有差異，或各縣市原有補助制度不同，而受到不同待遇。

黃國昌認為，這項法案立意良善，攸關長者健康權益，不應遭到民進黨抹黑。他批評，從法案提出以來，民進黨接連提出各種質疑，先是擔心健保基金破產，但他認為相關說法站不住腳，質疑為何要將長者健保費補助與健保基金破產混為一談。

黃國昌進一步點名石崇良，指先前相關說法陸續受到質疑後，石崇良如今又提出補助預算可能影響其他財政支出的問題。他認為，政府不應一再以財政負擔為由，否定照顧長者的政策。

黃國昌指出，他2016年首次擔任立委，當時蔡英文剛就任總統，2017年中央政府總預算約2兆多元，近年預算規模持續增加，過去兩年突破3兆元，明年更達到4兆元。他質疑，中央預算增加這麼多，政府卻仍稱沒有錢照顧長者健康，「不要睜著眼睛說瞎話」。

黃國昌也將矛頭指向民進黨政府，批評過去幾年的能源政策及施政存在資源浪費問題，質疑政府究竟將多少預算用在不必要的支出上，卻在長者健保費補助議題上強調財政困難。

黃國昌最後喊話，政府不要再用一遍又一遍的話術欺騙台灣人民，強調把長輩照顧好，才是政府真正應該做的事情。

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