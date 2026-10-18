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盧秀燕稱中火燒煤多5成 台電：請勿傳達錯誤資訊

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台電今天表示，台中電廠用煤量已由2014年之1839萬噸最高峰逐年降低，今年將以1050萬噸為目標，降幅超過4成。圖為台電公司台中火力發電廠。聯合報系資料照
台電今天表示，台中電廠用煤量已由2014年之1839萬噸最高峰逐年降低，今年將以1050萬噸為目標，降幅超過4成。圖為台電公司台中火力發電廠。聯合報系資料照

針對台中市長盧秀燕昨指稱「關掉核電後，中火燒煤炭多5成」，台電今天表示，相關發言是錯誤資訊，台電去年已多次澄清。台中電廠積極推動增氣減煤，用煤量已由2014年之1839萬噸最高峰，降低至2024年1208萬噸、2025年1100萬噸，今年將以1050萬噸為目標，降幅超過4成。

台電說，尊重各界對電力議題的多元意見，但對盧市長再次引用錯誤資訊深感遺憾，呼籲更正說法，讓公共討論回歸事實與理性。

去年5月17日核三廠2號機執照屆期依法停機，盧秀燕指停機後台中電廠發電增加50%。台電表示，去年已說明，盧市長指5月16日中火發電3000MW，5月18日發電4500MW，增加50%，事實上是將5月16日日間與5月18日夜間不對等比較，日間有太陽光電供應，可降低燃煤機組出力，不能將日間與夜間的出力差異，直接解讀為核電停機造成，更不能據此推論中火用煤量增加五成。

此外，盧市長提及興達電廠重啟燃煤機組，台電說明，興達電廠燃煤機組已全數轉為備用，今年以來，除機組必要之測試外，至今均未投入發電。

台電指出，2016年核能發電占比超過10%，但發電的空汙、碳排比目前多。近年核能機組陸續停機，台中電廠仍能持續減煤減排，是透過環保降載、設備性能提升、以氣代煤等多元措施改善，也顯示核能並非所有問題的解答。台中電廠迄今減煤量達739萬噸，減排量超過3萬噸、空汙排放大減80%，減排率更高居台中市之冠，遠超其他固定汙染源，改善成果是不爭事實。

台電表示，台中市近年因產業及城市快速發展，用電需求持續飆升，台中電廠既有機組自2019年起，已無法滿足台中在地用電，需仰賴外縣市支援。為確保產業及民生用電，台電配合政府超前部署推動台中電廠二期新建燃氣機組計畫，除了可滿足中部地區持續成長的用電需求，更可加速台中電廠無煤化目標，期盼各界支持。

盧秀燕 台電 中火

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