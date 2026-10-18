【重磅快評】白宮「最短命」發言人，恰似「美版女青鳥」？

美國總統川普的新任白宮發言人札卡里亞（Katie Zacharia）上任僅5天，16日就被迫去職，成為「白宮最短命發言人」。明面上看，她是因首場記者會表現不佳及律師資格爭議才下台；但從她公開指稱「中國連像樣的廁所都沒有」引發爭議來看，卻也不無可能是因觸了正對「中國熱」上頭的川普逆鱗，才遭川普親自「勸退」。

川普16日穿越白宮南草坪、準備前往喬治亞州參加期中選舉造勢活動時受訪表示，他剛勸札卡里亞「重新考慮」這份工作，並轉述兩人的對話：「老實說，如果我是妳，我會重新考慮。凱蒂，妳需要這份工作嗎？我認為妳不需要。」

十多年前，川普曾主持過實境節目《誰是接班人》，當時最爆火的經典名言就是You're fired！（你被炒了）。川普雖未當面對著札卡里亞說You're fired！卻公開對媒體說親自將她「勸退」，顯然仍是川普一慣不留情面的作派。

札卡里亞一如其前任的白宮專職發言人李維特，擁有川普所喜的亮麗外型，並因福斯新聞保守派評論員的表現，獲邀出任白宮發言人，12日才上任。但她13日首次主持新聞簡報會便出師不利，大部分時間照稿宣讀。隨後，當紐約時報記者反覆詢問她究竟在哪個州通過律師資格考試時，她兩度回答：「當我搬到中國時。」殊不知中國並未對外籍人士開放律師考試。後來她才坦言未通過美國律師考試。

不過札卡里亞最引起台海兩岸注意的，仍是她15日接受保守派媒體訪問、回憶川普2016年首次當選總統時表示，當時她剛從中國回到美國，心想：「中國怎麼會是下一個崛起大國？他們連像樣的廁所都沒有。」言論曝光後，不僅引來大陸網友反擊，也有美國網友批評她無知、傲慢。怎料才過一天，她就被川普fire了！

且不論單以廁所來評價大國是否崛起是否太過兒戲，僅以札卡里亞當時在中國大陸的工作地點：北京CBD核心區來說，又那裡會缺高檔廁所？更不要說，中國國家主席習近平在2015年即啟動「廁所革命」，莫非在中國生活三年的札卡里亞竟然「漏接」此訊息？也難怪遭質疑對中國發展認識片面、只看見自己想看的。

確實，中國大陸曾歷經多年的苦難時期，人民的政治權利與言論自由仍受到相當限制，但近年生活的改善與都會快速發展卻也是事實。札卡里亞時至今日仍以過時、片面的廁所資訊來評價中國是否能崛起，其認知與邏輯，猶如眾青鳥或傾綠名嘴在台灣宣揚大陸人吃不起茶葉蛋、吃不起榨菜、高鐵沒椅背、北京沒冰箱…。

剖析眾青鳥與札卡里亞的「腦迴路」，恰恰說明如今無論台灣還是國際，依然有許多人是戴著西方濾鏡或是偏光鏡去評價中國這個「龐大且邪惡的對手」，甚或刻意貶抑對手以圖攫取反中選票，如此又怎可能得出確切的應對方案？兩相對照，已然將中國視為與美國平起平坐G2之一的川普，顯然更為務實、清醒且透徹，又怎容國際觀與大局觀跟不上其腳步的札卡里亞續任其喉舌？