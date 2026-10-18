批綠營雙標又偽善 國民黨團：65歲免健保費讓年輕世代卸重擔

立法院三讀通過修正「老人福利法」，由中央全額補助65歲以上、綜合所得未達申報標準或所得稅率未達20％長者的健保費，民進黨卻抹黑這是製造世代對立與財務錢坑。國民黨團書記長許宇甄今天嚴正指出，照顧長者是國家基本責任，不僅能終結過去因縣市財政不均造成的「同島不同命」，更是為被沉重孝親壓力壓垮的年輕世代真正「卸重擔」。

許宇甄表示，前天的修法就是「終結孝親黑洞」，年輕世代正是最大受益者。長者過去為家庭與社會打拚，獲得基本醫療照顧，是天經地義的社會保障，絕非世代對立。中央統籌補助能直接為無數身處職場與育兒期的年輕家庭每月「止血」，讓青年能將有限資源投注於下一代與自身職涯，這也是獻給長輩最好的重陽敬老禮物。

許宇甄指出，長者健保免費的關鍵在於「消弭城鄉不公」。過去部分縣市雖早有補助，卻因地方財政能力不同而產生嚴重的福利落差；透過修法由中央統一照顧補助，才能避免偏鄉長者遭受醫療與資源剝奪。然而，執政黨卻以「年輕人多繳3000元」，增加年輕世代負擔恐嚇民眾、阻擋民生福利。政府現在稅收滿手現金，卻動輒以數千億撥補因錯誤能源政策而面臨破產的台電、中油，這不是雙標，什麼才是雙標？負責任的政府應讓經濟成長的果實回饋於社會照顧與醫療永續，而非淪為政黨操作、阻斷民生福利的政治工具。

此外，國民黨團也反問，賴清德總統過去曾帶頭主張65歲健保免費，許多民進黨縣市候選人也公開響應；但在立法院表決中，民進黨籍的縣市長參選人卻皆不敢投下反對票，「你們這群人是人格分裂嗎？這樣的雙標，已經無法形容當前執政黨人的偽善。執政黨應停止用政治口水抹殺民生照顧，把長者照顧好、把財源與制度說清楚，才能讓不同世代在公平互助的基礎上共創雙贏。」