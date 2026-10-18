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賴總統批中國打壓帛琉仍堅定挺台 讚新光醫院醫療外交、年底再加薪4%

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
總統賴清德今出席新光醫院歡慶創院40周年，特別感謝帛琉總統惠恕仁長期支持台灣。記者廖靜清／攝影
總統賴清德今出席新光醫院歡慶創院40周年，特別感謝帛琉總統惠恕仁長期支持台灣。記者廖靜清／攝影

新光醫院歡慶創院40周年，第二醫療大樓「桂蘭大樓」今舉行落成啟用典禮，總統賴清德出席致詞時，特別感謝帛琉總統惠恕仁長期支持台灣，並指出帛琉因堅定維護台帛邦誼，承受中國政治及外交壓力，甚至在總統選舉期間面臨干預。

賴清德表示，台灣在民主自由、半導體科技及公共衛生醫療等領域，都有值得與國際社會分享的成果，卻因中國阻撓，無法充分參與國際組織。他特別感謝惠恕仁，即使面對中國施壓，仍持續在聯合國及各種國際場合為台灣發聲，肯定台灣能為國際社會作出貢獻。

賴清德指出，中國不僅透過外交手段施壓帛琉，也試圖以滲透、統戰等方式影響帛琉政治，但惠恕仁始終堅定支持台灣。此次惠恕仁偕同夫人出席新光醫院40周年活動，更凸顯台帛之間深厚的情誼。

賴清德肯定新光醫院長期扮演台灣醫療外交的重要角色，自2007年起，有計畫地協助帛琉推動醫療合作，包括派遣醫療團隊、協助改善醫療服務及推動衛生醫療相關計畫，近年更持續參與帛琉醫療建設。這些努力不僅照顧帛琉人民健康，也讓國際社會看見台灣醫療的實力與溫度。

談及新光醫院創院40周年，賴清德表示，創辦人吳火獅曾強調「醫院才是永遠的事業」，核心理念由吳東進等家族成員延續至今。新光醫院在心血管疾病、急重症、癌症治療及器官移植等領域持續發展，40年來守護國人健康，值得肯定。

賴清德指出，新落成的桂蘭大樓將進一步強化心血管疾病醫療服務，並透過空間調整，讓原有院區可望增加逾300床的使用空間。新大樓也導入人工智慧、物聯網及機器人等技術，朝智慧醫療、精準醫療、韌性醫療及綠色醫療發展。

台灣邁入超高齡社會，賴清德強調「健康台灣」政策，目標2032年國人平均餘命增加3歲，並透過癌症防治、三高管理及健保制度改革，提升全民健康。政府持續擴大健保投入，希望醫療院所除了提升設備與服務品質，也能改善醫護人員工作環境及薪資待遇。

對於新光醫院董事長吳東進宣布，今年底全體員工再加薪4%，以具體行動響應政府政策。賴清德指出，衛福部也正逐步調整困難、複雜及高風險醫療項目的健保給付，期盼醫療院所將增加的資源用於留才、加薪及改善職場環境。

帛琉 加薪 醫院

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