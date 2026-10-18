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賴總統讚屏東補貼長者健保費挨批 綠斥藍白偷換概念誤導社會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨。聯合報系資料照
民進黨。聯合報系資料照

立法日前三讀通過65歲以上長者免繳健保費，引發綠營不滿，但賴清德總統昨在屏東輔選時肯定縣府推動明年起65歲以上長者免繳健保費，遭質疑雙標。民進黨說，藍白刻意忽略財政紀律與預算權責，將地方政府自行編列預算與立法院修法要求中央增加支出混為一談，是偷換概念、誤導社會。

民進黨發言人李坤城解釋，屏東縣府是在評估財政能力、確認有足夠財源後，才決定擴大長者健保費補助，符合中央政府一貫堅持的「不舉債、不排擠其他政策、合法合憲」三大原則。

李坤城質疑，反觀藍白聯手通過的老人福利法修法，每年將增加近400億元支出，2049年更將超過628億元。面對高齡化帶來的長期財政壓力，藍白不願正視財源與世代正義，卻忙著拿總統談話大做文章，難道只要喊出福利政策，就可以不必交代錢從哪裡來？

李坤城說，民進黨從來沒有反對照顧長者，中央政府持續健全醫療及長照制度，地方政府也能依據財政能力與在地需求，擴大長者福利。但福利政策不能只顧眼前，更不能犧牲其他公共建設及未來世代的權益。尤其憲法第70條明定立法院不得對行政院所提預算案增加支出，預算法第91條也要求，立委提出大幅增加歲出的法律案，應先徵詢行政院意見。地方政府增加福利，都必須自行編列預算、交由議會審議，難道到了中央，藍白就能無視憲政分際，逕自要求行政院承擔財政責任？

李坤城表示，照顧長者不該淪為政治攻防的工具。民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安若真心關心長者福利，就應該正面回答財源從何而來、如何確保健保制度永續，而不是斷章取義、製造對立。藍白不能一邊要求政府增加支出，一邊迴避財政責任，更不能把依法行政、堅守財政紀律的政府，抹黑成反對照顧長者。

健保費 藍白 補貼 長者 賴清德

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