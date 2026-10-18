賴總統感謝帛琉不畏中國打壓 續為台灣發聲

總統賴清德今天表示，新光醫院醫療外交助台帛建立堅定情誼，台灣由於中國打壓、國際參與受限，感謝帛琉總統惠恕仁即使也面臨中國施壓、選情遭滲透，仍持續為台灣發聲。

賴總統表示，台灣民主自由獲國際肯定，在智慧科技、醫療公共衛生等領域也具深厚實力，能持續為國際社會作出貢獻。台灣各領域發展獲國際社會肯定，但由於中國干擾，無法順利參與部分國際組織及國際衛生事務。

賴總統說，感謝帛琉持續支持台灣，幫台灣拓展國際參與空間，而惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）支持台灣也付出代價，承受中國相當大打壓，甚至滲透帛琉選情。惠恕仁始終堅定支持台灣，在國際場合持續為台灣發聲，肯定台灣有能力為國際社會作出貢獻。

賴總統表示，雙邊友好關係建立在長期交流與相互支持基礎上，誠摯感謝帛琉及其他國際友人持續支持台灣，這份情誼展現台灣與友邦共同促進國際合作、追求人民福祉決心。

賴總統上午出席新光醫院40週年「桂蘭大樓」落成啟用儀式表示，新光醫院2017年起積極推動與帛琉醫療交流與合作，幫帛琉推動醫療等基礎建設，也更進一步投入推動帛琉國家醫院前瞻計畫。

此外，賴總統表示，政府除持續增加醫療資源、提升醫療服務品質，也希望民眾更重視健康，共同承擔健康管理責任。政府將持續努力醫療資源配置、疾病預防及健康照護等面向，推動更公平、完善醫療服務，讓民眾享更健康生活。

賴總統說，政府持續增加全民健康保險總額，挹注更多醫療資源。健保總額2027年成長達5.5%、超過新台幣1兆元規模，支持醫療院所添購新設備、建醫療大樓，強化醫療人才培育，改善醫療人員工作環境。

賴總統表示，最具體方式之一就是合理加薪，將持續努力讓醫療人員獲更合理待遇與支持，讓醫護人員能安心投入專業工作，實現從小立志行醫理想，進而提供民眾更優質醫療服務。