快訊

中風後多久可以開始復健？連坐都坐不穩也能練 醫師提醒別急著學走路

手滑誤洩「內部未公開辣照」！樂天女孩崩潰自責：拜託別外流

強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統感謝帛琉不畏中國打壓 續為台灣發聲

中央社／ 台北18日電

總統賴清德今天表示，新光醫院醫療外交助台帛建立堅定情誼，台灣由於中國打壓、國際參與受限，感謝帛琉總統惠恕仁即使也面臨中國施壓、選情遭滲透，仍持續為台灣發聲。

賴總統表示，台灣民主自由獲國際肯定，在智慧科技、醫療公共衛生等領域也具深厚實力，能持續為國際社會作出貢獻。台灣各領域發展獲國際社會肯定，但由於中國干擾，無法順利參與部分國際組織及國際衛生事務。

賴總統說，感謝帛琉持續支持台灣，幫台灣拓展國際參與空間，而惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）支持台灣也付出代價，承受中國相當大打壓，甚至滲透帛琉選情。惠恕仁始終堅定支持台灣，在國際場合持續為台灣發聲，肯定台灣有能力為國際社會作出貢獻。

賴總統表示，雙邊友好關係建立在長期交流與相互支持基礎上，誠摯感謝帛琉及其他國際友人持續支持台灣，這份情誼展現台灣與友邦共同促進國際合作、追求人民福祉決心。

賴總統上午出席新光醫院40週年「桂蘭大樓」落成啟用儀式表示，新光醫院2017年起積極推動與帛琉醫療交流與合作，幫帛琉推動醫療等基礎建設，也更進一步投入推動帛琉國家醫院前瞻計畫。

此外，賴總統表示，政府除持續增加醫療資源、提升醫療服務品質，也希望民眾更重視健康，共同承擔健康管理責任。政府將持續努力醫療資源配置、疾病預防及健康照護等面向，推動更公平、完善醫療服務，讓民眾享更健康生活。

賴總統說，政府持續增加全民健康保險總額，挹注更多醫療資源。健保總額2027年成長達5.5%、超過新台幣1兆元規模，支持醫療院所添購新設備、建醫療大樓，強化醫療人才培育，改善醫療人員工作環境。

賴總統表示，最具體方式之一就是合理加薪，將持續努力讓醫療人員獲更合理待遇與支持，讓醫護人員能安心投入專業工作，實現從小立志行醫理想，進而提供民眾更優質醫療服務。

帛琉 賴總統 惠恕仁

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

接見醫療奉獻獎得主 賴總統：續推智慧醫療落實健康台灣

新光醫院第8度調薪！吳東進宣布年底全體加薪4% 感謝醫護長年付出

接見醫療奉獻獎得主 韓國瑜盼持續發揚人本精神

出席台灣美光台中先進封裝測試二廠啟用典禮 賴總統：推動科技、傳產雙引擎

相關新聞

賴總統批中國打壓帛琉仍堅定挺台 讚新光醫院醫療外交、年底再加薪4%

新光醫院歡慶創院40周年，第二醫療大樓「桂蘭大樓」今舉行落成啟用典禮，總統賴清德出席致詞時，特別感謝帛琉總統惠恕仁長期支持台灣，並指出帛琉因堅定維護台帛邦誼，承受中國政治及外交壓力，甚至在總統選舉期間面臨干預。

賴總統讚屏東補貼長者健保費挨批 綠斥藍白偷換概念誤導社會

立法日前三讀通過65歲以上長者免繳健保費，引發綠營不滿，但賴清德總統昨在屏東輔選時肯定縣府推動明年起65歲以上長者免繳健保費，遭質疑雙標。民進黨說，藍白刻意忽略財政紀律與預算權責，將地方政府自行編列預算與立法院修法要求中央增加支出混為一談，是偷換概念、誤導社會。

賴清德讚老人健保免費「妥當了」卓揆卻罵違憲 陳以信：綠能你不能？

國民黨文傳會主委陳以信今天批評，賴清德總統昨天大讚屏東縣長周春米推動65歲以上長者健保免費「（連任）妥當了」，行政院長卓榮泰卻對立法院剛三讀通過的讓全台長者健保免費的「老人福利法」修法痛批「違憲」，難道民進黨做就可以，國民黨做就不行？地方做就可以，中央做就不行？

蔣萬安拋2都更新政 藍委推2都更修法助攻 拚月底立院辦公聽會

台北市長蔣萬安16日宣布「公辦都更5099」及「大街廓都更」兩項新政，國民黨立委、立法院內政委員會召委廖先翔則提出「都市更新條例」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，從中央法制面增設全案管理機構、調整容積獎勵及延續租稅優惠，預計28日排公聽會討論相關修法。

盧秀燕助攻蔣萬安 成為2028競合起點

選戰倒數不到一個月，台中市長盧秀燕將出任台北市長蔣萬安競選總部主委，現任台中市長跨縣市為首都市長站台，意義不言而喻。這不僅是年底地方選舉的重頭戲，更被視為2028年總統大選的前哨戰。若蔣萬安順利連任，不僅能鞏固國民黨在首都的執政優勢，也為下一屆總統大選增添更多政治想像。

高齡帳單愈滾愈大 在野籲建國家戰略

台灣去年邁入超高齡社會，政府「高齡帳單」也愈滾愈大。立法院預算中心指出，高齡社會給付從民國八十九年度三六二七億元增至一一三年度一兆三○一六億元，廿四年間成長二點五八倍，人口老化程度又較前次預估加速，未來恐面臨扶養負擔沉重及「繳少領多」問題。朝野均認為高齡政策須長遠規畫，但對財源及解方各有主張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。