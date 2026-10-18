賴清德讚老人健保免費「妥當了」卓揆卻罵違憲 陳以信：綠能你不能？

國民黨文傳會主委陳以信今天批評，賴清德總統昨天大讚屏東縣長周春米推動65歲以上長者健保免費「（連任）妥當了」，行政院長卓榮泰卻對立法院剛三讀通過的讓全台長者健保免費的「老人福利法」修法痛批「違憲」，難道民進黨做就可以，國民黨做就不行？地方做就可以，中央做就不行？

立法院會在本月16日三讀通過「老人福利法第22條修正案」，由中央編列預算全額補助全台65歲以上長者健保保費。卓榮泰稱中央補助老人健保費會增加政府負擔、造成世代不公，甚至指責立法院違憲，賴總統17日到屏東縣幫爭取連任的屏東縣長周春米站台，卻兩度大讚周春米任內推動老人健保免費政策，還說「這樣就妥當了」。

陳以信指出，卓榮泰痛罵「老人福利法」第22條修正案違憲、世代不公，隔天賴總統卻對民進黨縣長推動老人健保補助拍手叫好，難道屏東的老人值得照顧，其他縣市的老人就不值得？地方政府可以花錢照顧老人，中央政府反而不能？難道老人福利還要分藍綠、分中央地方？他批評，賴卓對老人福利目標態度不同，卓榮泰打了賴清德的臉。

陳以信表示，立法院修法就是落實長者福利平等權，希望讓符合條件的全國長者，都能享有中央健保費補助，不必再因為住在哪個縣市、地方財政好不好，而受到不同待遇。現在地方政府有錢就能照顧老人，沒錢就只能讓老人自己負擔，中央政府難道不應該設法縮小這種福利落差？老人健保費補助到底是德政還是惡政，難道還要看是哪個政黨執政？

陳以信批評，賴清德昨天一句「妥當了」，卓榮泰前天一堆「違憲、世代不公」，到底誰說了算？難道賴清德的妥當，只適用民進黨縣長，卓榮泰的違憲，只用來對付國民黨立委？他要求賴清德與卓榮泰公開說明，是否支持中央擴大補助全國長者健保費？「老人福利不是民進黨的政治專利，不能民進黨做就叫德政，國民黨做就叫違憲；地方做就叫照顧老人，中央做就叫世代不公。」