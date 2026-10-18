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蔣萬安拋2都更新政 藍委推2都更修法助攻 拚月底立院辦公聽會

聯合報／ 記者詹宜庭／台北即時報導
國民黨立法院內政委員會召委廖先翔提出「都市更新條例」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，預計28日安排公聽會討論相關修法。聯合報系資料照
國民黨立法院內政委員會召委廖先翔提出「都市更新條例」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，預計28日安排公聽會討論相關修法。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安16日宣布「公辦都更5099」及「大街廓都更」兩項新政，國民黨立委、立法院內政委員會召委廖先翔則提出「都市更新條例」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，從中央法制面增設全案管理機構、調整容積獎勵及延續租稅優惠，預計28日排公聽會討論相關修法

蔣萬安日前宣布，將公辦都更「7599」專案調整為「5099」，第一階段整合意願門檻由75%降至50%，降低市府進場協助的門檻；另推出「大街廓都更」政策，針對鄰近捷運站或水岸周邊、基地面積達3000平方公尺以上的都更案件，將基準容積由225%提高至300%，並結合托育、長照等公共服務設施。

相較蔣萬安從公辦都更整合門檻及大面積基地容積著手，廖先翔提出的「都市更新條例」部分條文修正草案，著重增加所有權人自主推動都更的彈性。修法重點包括增設「全案管理機構」，讓逾半數土地及合法建築物所有權人得委託專業機構實施都市更新事業；同時調整容積獎勵制度，針對無償捐贈社會住宅、社福及其他公益設施者提供額外獎勵。

此外，草案也考量捷運及鐵路車站周邊的大眾運輸條件，經審查可減少或免設因容積獎勵增加的汽車停車位；另將權利變換計畫核定後禁止土地及建物處分的最長期限由2年延長至3年，並讓繼承人接續享有剩餘期間的房屋稅減徵優惠，提供自主更新融資信用保證，強化對都更實施者的監督及管理。

至於「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，則著重提高危老重建誘因，包括刪除原訂2027年5月31日的重建計畫申請期限，讓危老重建制度常態化；並依住宅使用比例及基地規模調整容積獎勵上限。住宅使用面積占總樓地板面積逾二分之一、基地達500平方公尺者，獎勵後建築容積上限為基準容積1.3倍或原建築容積1.15倍；其餘案件則為基準容積1.2倍或原建築容積1.1倍。

草案也增訂公益設施容積獎勵，基地達500平方公尺且無償捐贈社宅、社福或其他公益設施者，可額外獲得最高基準容積15%的獎勵；另延續重建租稅減免，增訂協議合建產權移轉的土地增值稅及契稅減徵規定，並讓繼承人接續房屋稅減徵優惠，同時完善重建申請程序、結構安全評估及公有土地參與重建規定。

蔣萬安 都更 修法

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