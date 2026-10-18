快訊

中風後多久可以開始復健？連坐都坐不穩也能練 醫師提醒別急著學走路

手滑誤洩「內部未公開辣照」！樂天女孩崩潰自責：拜託別外流

強颱薔琵恐再增強！日本最新預測路徑曝 最快這一天逼近沖繩

聽新聞
0:00 / 0:00

中國制裁台友邦政要 民進黨：北京行徑如同國際流氓

中央社／ 台北18日電

北京制裁台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要，引發討論。民進黨中國部今天表示，北京的行徑如同國際流氓，如果北京真心希望改善兩岸關係，就應停止軍事威脅與外交打壓，撤回對友邦官員的無理制裁，以尊重取代威嚇。

中國外交部12日發出兩份外交部令，對巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Emigdio VillateSamaniego）和貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（FrancisFonseca）實施「反制措施」，包括凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與兩人進行交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

對此，民進黨中國部今天在臉書撰文表示，中國長年打壓台灣國際空間，然而面對打壓未能達到目的，北京居然變本加厲，把制裁矛頭直接指向友邦現任部長，企圖讓支持台灣的外國官員付出代價，中國口口聲聲反對強權政治，做的卻是以強凌弱的霸權行徑。

民進黨中國部進一步指出，中國的「反外國制裁法」是以法律包裝政治威嚇的惡法，誰危害中國利益、誰應受到懲罰，都由北京說了算，相關內容也暴露中共正把對內以國安之名擴張控制的邏輯延伸到境外，挑戰主權平等的國際秩序，完全背離現代國際社會的基本原則。

民進黨中國部表示，嚴正譴責中國在國際上這種不講道理的蠻橫行徑，而且台灣與誰建立邦交、友邦與台灣如何合作，都不需要北京批准。國家無論大小，都有自主決定外交政策的權利，中國無權以自身法律替其他國家劃設政治紅線，更不能以制裁迫使友邦放棄外交自主。

民進黨中國部指出，台灣與中國要有健康有序的交流，就必須相互尊重，正視兩岸互不隸屬的現實，在對等、尊嚴及不預設政治前提的基礎上，透過對話處理分歧，讓交流真正增進人民福祉。

民進黨中國部表示，北京若真心希望改善兩岸關係，就應停止軍事威脅與外交打壓，撤回對友邦官員的無理制裁，以尊重取代威嚇，才是符合人類文明進步的互動方式，因為靠威脅換不來尊重，以惡法也掩蓋不了霸權本質。

北京 民進黨 巴拉圭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈有忠呼籲大陸與台灣民選政府展開不設前提對話

九合一選舉將屆 沈有忠：中共恐介入台灣民主運作

時隔33年王毅首訪克羅埃西亞 克總統：承認台灣是中國不可分割一部分

王毅會克羅埃西亞總統：對歐貿易順差是市場需求結果

相關新聞

賴總統批中國打壓帛琉仍堅定挺台 讚新光醫院醫療外交、年底再加薪4%

新光醫院歡慶創院40周年，第二醫療大樓「桂蘭大樓」今舉行落成啟用典禮，總統賴清德出席致詞時，特別感謝帛琉總統惠恕仁長期支持台灣，並指出帛琉因堅定維護台帛邦誼，承受中國政治及外交壓力，甚至在總統選舉期間面臨干預。

賴總統讚屏東補貼長者健保費挨批 綠斥藍白偷換概念誤導社會

立法日前三讀通過65歲以上長者免繳健保費，引發綠營不滿，但賴清德總統昨在屏東輔選時肯定縣府推動明年起65歲以上長者免繳健保費，遭質疑雙標。民進黨說，藍白刻意忽略財政紀律與預算權責，將地方政府自行編列預算與立法院修法要求中央增加支出混為一談，是偷換概念、誤導社會。

賴清德讚老人健保免費「妥當了」卓揆卻罵違憲 陳以信：綠能你不能？

國民黨文傳會主委陳以信今天批評，賴清德總統昨天大讚屏東縣長周春米推動65歲以上長者健保免費「（連任）妥當了」，行政院長卓榮泰卻對立法院剛三讀通過的讓全台長者健保免費的「老人福利法」修法痛批「違憲」，難道民進黨做就可以，國民黨做就不行？地方做就可以，中央做就不行？

蔣萬安拋2都更新政 藍委推2都更修法助攻 拚月底立院辦公聽會

台北市長蔣萬安16日宣布「公辦都更5099」及「大街廓都更」兩項新政，國民黨立委、立法院內政委員會召委廖先翔則提出「都市更新條例」及「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，從中央法制面增設全案管理機構、調整容積獎勵及延續租稅優惠，預計28日排公聽會討論相關修法。

盧秀燕助攻蔣萬安 成為2028競合起點

選戰倒數不到一個月，台中市長盧秀燕將出任台北市長蔣萬安競選總部主委，現任台中市長跨縣市為首都市長站台，意義不言而喻。這不僅是年底地方選舉的重頭戲，更被視為2028年總統大選的前哨戰。若蔣萬安順利連任，不僅能鞏固國民黨在首都的執政優勢，也為下一屆總統大選增添更多政治想像。

高齡帳單愈滾愈大 在野籲建國家戰略

台灣去年邁入超高齡社會，政府「高齡帳單」也愈滾愈大。立法院預算中心指出，高齡社會給付從民國八十九年度三六二七億元增至一一三年度一兆三○一六億元，廿四年間成長二點五八倍，人口老化程度又較前次預估加速，未來恐面臨扶養負擔沉重及「繳少領多」問題。朝野均認為高齡政策須長遠規畫，但對財源及解方各有主張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。