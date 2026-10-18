中國制裁台友邦政要 民進黨：北京行徑如同國際流氓

北京制裁台灣友邦巴拉圭、貝里斯政要，引發討論。民進黨中國部今天表示，北京的行徑如同國際流氓，如果北京真心希望改善兩岸關係，就應停止軍事威脅與外交打壓，撤回對友邦官員的無理制裁，以尊重取代威嚇。

中國外交部12日發出兩份外交部令，對巴拉圭資通訊科技部長比亞德（Gustavo Emigdio VillateSamaniego）和貝里斯外交暨外貿部長馮賽卡（FrancisFonseca）實施「反制措施」，包括凍結兩人在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與兩人進行交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

對此，民進黨中國部今天在臉書撰文表示，中國長年打壓台灣國際空間，然而面對打壓未能達到目的，北京居然變本加厲，把制裁矛頭直接指向友邦現任部長，企圖讓支持台灣的外國官員付出代價，中國口口聲聲反對強權政治，做的卻是以強凌弱的霸權行徑。

民進黨中國部進一步指出，中國的「反外國制裁法」是以法律包裝政治威嚇的惡法，誰危害中國利益、誰應受到懲罰，都由北京說了算，相關內容也暴露中共正把對內以國安之名擴張控制的邏輯延伸到境外，挑戰主權平等的國際秩序，完全背離現代國際社會的基本原則。

民進黨中國部表示，嚴正譴責中國在國際上這種不講道理的蠻橫行徑，而且台灣與誰建立邦交、友邦與台灣如何合作，都不需要北京批准。國家無論大小，都有自主決定外交政策的權利，中國無權以自身法律替其他國家劃設政治紅線，更不能以制裁迫使友邦放棄外交自主。

民進黨中國部指出，台灣與中國要有健康有序的交流，就必須相互尊重，正視兩岸互不隸屬的現實，在對等、尊嚴及不預設政治前提的基礎上，透過對話處理分歧，讓交流真正增進人民福祉。

民進黨中國部表示，北京若真心希望改善兩岸關係，就應停止軍事威脅與外交打壓，撤回對友邦官員的無理制裁，以尊重取代威嚇，才是符合人類文明進步的互動方式，因為靠威脅換不來尊重，以惡法也掩蓋不了霸權本質。