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高齡帳單愈滾愈大 在野籲建國家戰略

聯合報／ 記者張曼蘋王小萌／台北報導

台灣去年邁入超高齡社會，政府「高齡帳單」也愈滾愈大。立法院預算中心指出，高齡社會給付從民國八十九年度三六二七億元增至一一三年度一兆三○一六億元，廿四年間成長二點五八倍，人口老化程度又較前次預估加速，未來恐面臨扶養負擔沉重及「繳少領多」問題。朝野均認為高齡政策須長遠規畫，但對財源及解方各有主張。

高齡社會給付主要包括退休或老年給付、老人生活津貼、居家照護、安置及慰問等，廿四年間增加九三八九億元。

高齡福利支出也同步增加，一一三年度社會救助及福利服務經費達一四五七億餘元，較一○八年度七二八億餘元增加近一倍；其中，長照基金相關給付由二八○億元增至七四○億餘元。

國發會八月推估，二○七○年台灣六十五歲以上人口將由六九七萬人增至七○二萬人，占比百分之五十二點一。

國民黨立法院黨團書記長許宇甄表示，不能一看到老人增加，就開始計算財政負擔，甚至把長者當成拖垮國家的包袱；台灣應建立跨部會的十年、廿年高齡國家戰略，提高年金投資收益、穩定長照基金，並鼓勵健康長者彈性就業。她也主張運用人工智慧（ＡＩ）疾病預測、慢性病管理、智慧居家照護及機器人協助長照，推動「ＡＩ長壽國家計畫」。

民眾黨團總召陳清龍表示，超高齡社會是國家結構性挑戰，政府應確實精算未來財政及各項社福預算，建立永續且長遠的規畫。

民進黨團副幹事長陳培瑜表示，在野黨通過「老人福利法」修正案、預估每年增加近四百億元支出，「這筆錢從哪裡來？」不能宣布福利，最後卻沒人願意回答財源問題。

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