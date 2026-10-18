健保攻防 賴總統讚屏東補貼長者 黃國昌：玩哪招

立法院前天三讀通過讓六十五歲以上長者免繳健保費，民眾黨主席黃國昌昨批民進黨政府帶頭造謠，衛福部誤導說年輕人每月要多繳三千元，他向賴清德總統和行政院長卓榮泰下戰帖，要求政策辯論；此外，賴總統昨天在屏東輔選，肯定屏東縣政府推動明年起六十五歲以上長者免繳健保費，引發另一波論戰。

卓榮泰前天抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲，賴總統昨為屏東縣長周春米輔選時，致詞提及「聽說屏東明年起六十五歲以上長者免繳健保費？」周點頭回應，賴總統笑說「如果這樣，就妥當了」。

黃國昌表示，民進黨鋪天蓋地抹黑老人福利法的修正，結果隔天，賴總統就在屏東大力支持補貼六十五歲以上長者健保費的政策，請問賴總統和卓榮泰在玩哪招？

屏東縣政府說明，賴總統講的是縣府精算後，明年推動補助長者健保費；縣府明年一定會實施，跟立法院通過由中央編列預算補助全國各縣市並不相同，立法權要尊重行政權，行政院能否執行立院決議，由行政院說明。卓榮泰昨天面對媒體追問，沒有回應是否副署相關法案。

衛福部長石崇良連日表達擔憂，先說，未來每人一年要多付三千元；昨說為此事失眠，修法根本是見樹不見林，將對健保財務造成長期衝擊；但明年政府已編列六百億元挹注健保基金，不會調漲保費。

黃國昌批衛福部誤導，事實上修法後，長者健保費改由政府繳納，不影響健保基金和年輕人。他向賴、卓下戰帖，要求兩人回答，會不會增加年輕人負擔、讓健保基金縮水？

民眾黨創黨主席柯文哲以柯醫師的角度出發，稱他始終堅持醫療是普世價值，不應有地域之別，更不該有窮縣富市的差異。

此言引發醫界反彈，醫師公會全聯會理事長陳相國表示，柯文哲身為醫師，不應混淆健保與醫療，許多醫師長年投入健保制度研究，若將全民健保視為社會福利，「會害死整個健保制度」，一旦制度崩潰，受害的將是全體人民。