吳釗燮訪柏林出席台灣論壇 強調台灣安全攸關歐洲繁榮

國安會秘書長吳釗燮受邀出席柏林「台灣論壇」，與歐洲議會安全暨防衛委員會主席史琪曼同台指出，台海和平攸關歐洲安全與經濟利益，面對中國持續施壓，台歐應深化合作，共同維護台灣安全與歐洲繁榮。

德國弗里德里希諾曼自由基金會（FriedrichNaumann Foundation）15日在柏林舉辦「台灣論壇」（Taiwan Forum），以「台灣安全、德國繁榮」為主題，邀請吳釗燮發表專題演說，並與史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、德國亞洲問題專家瓦克爾（Gudrun Wacker）對談。

吳釗燮在演說中指出，俄羅斯侵略烏克蘭與中國對台灣的軍事威脅，顯示歐洲與印太安全已緊密相連。台海若發生衝突，不僅威脅區域和平，也將衝擊歐洲產業及全球供應鏈。他呼籲台歐深化半導體、人工智慧及資安合作，強化經濟韌性。

然而，歐洲對台海安全的關注，尚未完全轉化為一致的對中政策。歐洲議會安全暨防衛委員會主席史琪曼在座談中指出，歐盟日前通過一份涉及台灣安全、歐盟對中政策的建議案，在討論過程中，成員國大多支持台灣，但各國做法不同。

史琪曼以過去德國經驗為例指出，德國仰賴俄羅斯廉價能源、美國安全保障及中國龐大市場，對中國的經濟依賴，使德國在台灣議題上有所顧慮。

吳釗燮在座談中指出，北京近年透過軍事演習、海上行動及混合戰威脅改變台海現狀，也利用「一中原則」在國際進行法律戰，試圖以此合理化對台軍事行動。

主持人詢問，台灣如何在回應中國挑釁與避免局勢升級之間取得平衡。吳釗燮坦言，台灣面臨艱難抉擇，若採取反制行動，可能升高緊張情勢；若不回應，中國又可能持續進逼。因此，台灣必須審慎評估回應的必要性及可能後果，並與理念相近國家保持溝通、協調行動。

史琪曼也認為，歐盟回應中國如同「行走在刀鋒上」，但若完全不採取行動，中國對歐盟的套索就會愈收愈緊。她指出，中國正觀察歐洲如何應對俄羅斯侵略烏克蘭，以及民主國家是否有決心保護自己、支持台灣。

吳釗燮則肯定德國支持台海和平與台灣國際參與，並以此次能公開訪問柏林為例，肯定德國並未讓北京的主張決定台德交往的界線。

呼籲國際支持的同時，吳釗燮也在會中強調，台灣不會將自身安全寄託於其他國家。保衛台灣的自由、主權與民主制度，是台灣自己的責任，台灣也將持續強化防衛能力，與民主夥伴共同嚇阻地緣衝突、維護台海和平。

德國自民黨（FDP）旗下的弗里德里希諾曼自由基金會成立於1958年，長期推動民主、人權及國際交流，於2021年在台灣設立全球創新中心，聚焦數位轉型及民主創新，深化與台灣合作。