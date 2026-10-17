立院下周審NCC人事 政院盼回歸理性專業審查

立法院下周將審查國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權案，行政院表示，誠摯呼籲立法院以國家發展與人民福祉為念，回歸理性、專業的實質審查，儘速行使人事同意權，讓獨立機關早日恢復正常運作。

NCC委員名單一波多折，行政院過去兩度提名NCC委員名單都未獲通過，最後一批委員包含代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠3人任期，也於7月31日屆滿，自8月1日起進入無委員在任空窗期。

對於立法院下周將審查NCC委員人事同意權案，行政院發言人李慧芝今天對記者表示，獨立機關的運作是維護國家民主法治與民眾權益的基石，行政院早在2024年4月，就第一次提出此屆NCC委員名單，但在立法院修改「NCC組織法」使翁柏宗代理主委無法繼續代理主委職務後，2025年底行政院再提名蔣榮先、程明修等專家學者，仍遭全數否決。

李慧芝指出，行政院今年7月又再次提出袁秀慧律師等7人最新名單，誠摯呼籲立法院以國家發展與民眾福祉為念，回歸理性、專業的實質審查，儘速行使人事同意權，讓獨立機關早日恢復正常運作，確保國家政務得以順利推行。