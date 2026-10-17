黨政人士：地方自編長者健保費預算 與立院要中央買單不同

總統賴清德今天肯定屏東縣長周春米規劃65歲以上長者免健保費，卻遭民眾黨主席黃國昌、台北市長蔣萬安質疑雙標。黨政人士表示，地方政府自行編列預算與立法院要求中央買單不同，中央反對涉及違憲的作法，不代表反對照顧長者。

賴總統今天赴屏東為周春米競選站台致詞時，談及屏東多項社會福利，包括規劃明年推動65歲以上長者免健保費。黃國昌隨後發文質疑，中央反對立法院通過65歲以上長者免健保費的修法，賴總統卻肯定屏東地方政策，蔣萬安也批評綠營雙重標準。

黨政人士表示，賴總統肯定周春米規劃推動長者健保費補助，與中央反對立法院要求中央支應相關費用，根本不矛盾。兩者的關鍵差別，在於誰提出政策、誰編列預算，以及誰承擔財政責任。

黨政人士指出，行政院長卓榮泰昨天已清楚表達中央立場，照顧長者是政府的重要施政目標，但立法院的作法涉及違憲問題。立法院負責審議、監督預算，不能逕自要求行政院增加支出，卻由行政院承擔財源與預算責任。中央反對的是立院這種作法，不能因此解讀為不支持照顧長者。

黨政人士說，賴總統今天是談周春米提出的地方政策規劃。屏東若有財政餘裕，經縣府評估，在不排擠其他建設及福利的前提下，自行編列預算，再送縣議會審議通過，用來減輕長者負擔，有何不可。這是縣府提出政策並負責籌措財源，議會依法審議，並非議會決定發錢，再要求縣府買單。

黨政人士表示，台灣已有多個縣市實施或規劃長者健保費補助，各地人口結構與財政條件不同，尤其農業縣市面臨高齡人口多、年輕人外移，更有照顧長者的需求，地方可依自身能力規劃。

黨政人士指出，更何況新版財劃法已讓中央被剝了一層皮，地方財源明確增加，地方政府才有餘裕推動相關補助。如今藍白卻反過來要求中央買單，等於再剝中央一次皮。

黨政人士強調，中央反對涉及違憲的作法，這跟肯定地方依法編列預算照顧長者，是兩件不同的事。若將兩者混為一談，忽略預算權責與財源負擔的差異，也就失去討論焦點。