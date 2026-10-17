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高齡給付24年增2.58倍 陳培瑜籲正視財源：不能宣布福利卻沒人回答

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，每項福利政策都須考慮長期財政的永續。聯合報系資料照
民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，每項福利政策都須考慮長期財政的永續。聯合報系資料照

立法院院會昨審「老人福利法」修正案，民眾黨團提出65歲以上健保費由中央「排富」全額補助。立法院預算中心指出，高齡社會給付24年間成長2.58倍。民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，每項福利政策都須考慮長期財政的永續，不能宣布一項項福利，卻沒有人願意回答財源問題。

陳培瑜表示，照顧長輩是政府的責任，讓辛苦一輩子的長輩能夠安心生活，也是共同的目標。民進黨政府這些年持續增加長照、醫療與老人福利的投入，就是希望長輩能夠得到更完整的照顧。

陳培瑜說，但立法院預算中心提出的警訊，所有政黨都應該認真看待。台灣高齡社會給付已經從24年前的3627億元，增加到1兆3016億元，「這代表台灣的高齡照顧需求正在快速增加，也提醒我們，每一項福利政策都必須考慮長期財政的永續。」

陳培瑜表示，昨天在野黨強行通過「老人福利法」修正案，預估每年增加近400億元支出，「我想請問，這筆錢從哪裡來？未來人口持續老化，支出繼續增加，又要如何負擔？」

陳培瑜說，「我們不能今天宣布一項福利，明天再宣布另一項福利，最後卻沒有人願意回答財源問題。」更重要的是，長輩真正需要的照顧，還包括看病方便、長照資源充足、有人陪伴，以及生病失能時能得到支持。政府的資源應該全面規畫，也應該優先照顧最需要幫助的人。

陳培瑜強調，台灣不需要製造世代對立，「今天的年輕人，就是未來的長輩。」有責任讓現在的長輩受到照顧，也要確保下一代老去時，台灣還有能力照顧他們。

她說，真正負責任的老人福利，是今天給得起，明天付得出，下一代也享受得到。

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