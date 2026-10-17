採購阿拉斯加天然氣要2.5兆…謝龍介：完整成本說清楚 便宜就應回饋民眾

美國總統川普宣布，台灣承諾未來20年採購700億至800億美元的阿拉斯加天然氣，另投入44億美元股權投資。國民黨立委謝龍介表示，台灣高度仰賴進口能源，採購來源多元化可以理解，但如此龐大的支出，政府必須交代商業與財務評估，不能讓國人透過外媒才得知重大決策。

謝龍介指出，從去年總統府秘書長潘孟安赴阿拉斯加，到如今美方宣布採購與投資，立法院始終關注相關進展。民眾黨也質疑資訊不透明、投資風險未充分說明。政府既稱經過審慎評估，就應向國會提出具體依據，說清楚採購條件、資金來源及風險承擔。

針對經濟部長龔明鑫稱長約價格「非常漂亮」，謝龍介質問：「到底有多漂亮？有多便宜？」天然氣不能只看產地報價，還須計入運輸、保險等費用，比較運抵台灣的完整成本。長期採購與股權投資更是兩筆不同支出，不能混為一談，工程延誤或成本增加的風險，也應交代清楚。

謝龍介說，台美合作應兼顧能源安全與經濟效益，不能因關稅談判壓力就忽略專業評估。他將在立法院持續追蹤，要求政府拿出數據，證明這筆交易符合台灣利益。「如果真買到便宜天然氣，民眾瓦斯費就應反映，發電成本降低，電價也應有降價空間」，讓人民實際受惠，才是政府該交出的成果。