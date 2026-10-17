高齡給付24年暴增2.58倍 在野黨籲政府建立戰略規劃、運用AI紅利

針對立法院預算中心指出高齡社會給付24年暴增、財政與社會保險恐面臨重大壓力，國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，高齡化不是財政災難，政府要有高齡戰略規畫，把AI紅利變長壽紅利；民眾黨團總召陳清龍則表示，政府應確實精算，涵蓋未來財政推估與各項社福預算，建立永續且長遠的規畫。

許宇甄表示，不能一看到老人增加，就開始計算財政負擔，甚至把長者當成拖垮國家的包袱。長壽是文明進步的成果，不該成為世代對立的理由。不能把老人活得太久當成問題，政府要面對的是加速制度改革。

許宇甄指出，日本推動社區整合照護、智慧照護機器人，新加坡強化預防醫療、退休保障及高齡就業，都是在重新設計高齡社會。台灣應建立跨部會的十年、二十年高齡國家戰略，提高年金投資收益、穩定長照基金、鼓勵健康長者彈性就業，讓老年生活有保障，青壯世代與老人世代共居共榮無障礙。

許宇甄強調，未來十年最大的轉機，就是人工智慧（AI）邁向通用人工智慧（AGI）可能帶來的生產力突破、醫療及居家照護提升。從AI疾病預測、慢性病管理、智慧居家照護，到機器人協助長照，科技有機會減少失能、降低照護成本，讓長者活得更健康、更有尊嚴。政府可以推動AI長壽國家計畫，以實證驗證成效，讓科技真正走進家庭與社區。

許宇甄表示，過去靠更多年輕人扶養老人，未來要靠更高生產力支撐長壽社會。政府可以建立AI生產力紅利回饋社會的制度，讓科技成長成果投入醫療、長照與高齡保障。國家真正的進步，不只是讓人民活得更久，而是讓每個人老去時，可以活得有尊嚴。

陳清龍表示，超高齡社會是國家的結構性挑戰，不是哪個政黨可以推托的責任。政府應確實精算，涵蓋未來財政推估與各項社福預算，建立永續且長遠的規劃。