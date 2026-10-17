立院推普發2萬、長者免健保費 卓榮泰被問「會不副署嗎？」快步不回應

立法院昨天三讀通過老人福利法修正案，明定65歲以上且綜合所得稅率未達20%長者由中央全額補助健保費，國民黨團提出的「普發2萬元特別條例」也逕付二讀，行政院長卓榮泰今天上午南下高雄出席台美聯手查獲巨量K他命破案記者會，抵達會場前被媒體追問「政院會不副署嗎？」卓榮泰無任何回應，在隨扈簇擁下快步步入會場。

立法院會昨先後表決通過長者免健保費修法，並將普發2萬元特別條例逕付二讀交付協商，由於兩案預計將大幅增加中央財政負擔，行政院對此表達強烈遺憾，行政院發言人李慧芝也指出將在憲法賦予的職權範圍內，採合法合憲的因應作為。

卓榮泰今天上午出席「帝詩號」遊艇走私1500公斤K他命毒品記者會，當卓榮泰步下座車走向會場大門時，現場媒體隨即堵訪追問「院長，健保65歲以上免費，政院會不副署嗎？」、「普發2萬，政院會不副署嗎？」

面對媒體提問，卓榮泰並未停下腳步，神情相當鎮定，他在隨扈與幕僚引導下持續往前步行，並在入口處向海洋委員會主委管碧玲以及美國在台協會（AIT）處長谷立言等人微笑握手、點頭致意，始終未多作停留或發表意見，隨後在工作人員協助下迅速轉身步入會場大樓。