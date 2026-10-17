反對長者免繳健保費 全聯會：不是負責任的立法方式

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正案，65歲以上、所得稅率未達20％長者將免繳健保費。中華民國醫師公會全國聯合會也發聲，表達嚴正反對與深切遺憾，照顧長者的正確做法，是把錢花在醫療服務本身，而不是以近乎全面免繳保費的方式，削弱支撐長者醫療的健保財源，這不是負責任的立法方式。

衛福部次長莊人祥今出席財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今舉行公益路跑受訪回應，修法通過將有超過8成長輩符合資格，且目前健保使用占比65歲以上占42％，未來比例也會逐漸提高。

莊人祥說，長輩有些人相對經濟較寬裕，通過後，年輕人出錢，卻是長輩使用最多，對於財務負擔也會加重。

全聯會表示，在高齡化社會醫界非常重視長者照顧，醫師每天都在第一線照顧高齡病人，比誰都清楚長輩的醫療需求。但照顧長者的正確做法，是把錢花在醫療服務本身，而不是以近乎全面免繳保費的方式，削弱支撐長者醫療的健保財源。

全聯會說，綜所稅率要達20%，年所得約需133萬元以上，絕大多數65歲以上長者都在門檻之下，本案實質上等於「65歲以上全面免健保費」。所得稅率也無法反映長者的真實經濟能力，長者收入多為退休金、免稅所得或租金、股利，課稅所得偏低，不代表沒有負擔能力。

全聯會表示，依中經院研究分析2021年財稅資料，稅率未達20%的65歲以上者，平均個人所得約12萬元，平均財富卻近1600萬元，同一稅率級距的25至64歲青壯族群，平均所得近40萬元，平均財富僅約700萬元，以所得稅率排富，結果可能加重年輕族群的健保負擔。

全聯會說，依健保署資料，2025年65歲以上保險對象人數約占19.6%，醫療費用卻約占43.59%。近10年健保醫療費用的成長，超過6成來自65歲以上族群。高齡化帶來的醫療需求只會持續增加，健保此時最需要的是穩定、充足的財源。修正案每年需數百億元經費，且隨超高齡化逐年擴大，與健保的財務需求方向完全相反。

全聯會表示，全民健康保險法第3條規定，政府每年負擔不得少於保險經費扣除法定收入後36%，依現行施行細則，政府補助的保費可能計入這36%的下限。若中央以補助長者保費充抵法定負擔，帳面上政府出了錢，健保實際可用的總經費卻沒有增加，甚至反而減少。

全聯會說，政府財政資源有限，每年數百億元的補助支出，勢必排擠健保總額成長、點值保障、護理人力政策、急重症與偏鄉醫療等預算。政府與醫界多年公私協力，健保財務才逐步回穩，人力才稍有回流。若成果因此倒退，第一線院所與醫事人員將再度承受壓力，就醫可近性與醫療品質受影響，長者首當其衝。涉及數百萬人、每年數百億元的社會保險財務變動，卻在缺乏完整精算、未充分聽取醫界與專家意見的情況下通過，這不是負責任的立法方式。