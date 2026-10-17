國民黨中央委員連署開鍘趙少康 張雅屏：黨紀不是政治鬥爭工具

中廣前董事長趙少康專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發藍營不滿，國民黨中央委員江永雄發起連署開除趙少康黨籍。國民黨考紀會主委張雅屏今上午透過臉書表示，「黨紀不是鬥爭工具」，針對媒體報導國民黨某位中央委員發起公開連署，要求開除趙少康黨籍所引發的討論，應回到國民黨黨紀制度本身，不應流為政治鬥爭甚至笑話談資。

張雅屏說，民主政黨的黨紀處分依照「政黨法」規定由各政黨規範，必須有明確事實與規章依據，中國國民黨的黨員違反黨紀處分規程規範：究竟違反本黨主義、黨章、政綱、政策、決議或黨員行為規範的哪項規定？如何損害黨譽、影響黨務組織運作，或破壞黨的團結？都應具體說明、提出證據，再由權責單位調查認定。

張雅屏表示，黨員認為有人違紀，只要具名，以書面敘明事實、理由並檢附證據，即可提出檢舉，無須先連署，也不以會議提案為前提。連署人數多寡，不能取代事證與審議。

張雅屏指出，處理程序同樣必須完備。除規程所定特殊或具時效性、影響重大而得由上級主動處理的案件外，原則上應經所屬地方紀律委員會調查審議，再依處分權責報中央考紀會；涉及撤銷或開除黨籍，更須經中央考紀會議決，報中常會通過確定。

張雅屏強調，維護黨紀，就要尊重制度；要求黨員遵守規範，處理黨紀的人更要遵守程序。對任何人，都應採取相同標準，讓事實、規章與完整程序，成為維護政黨的團結與公信力的基礎，才不會被有心人濫用，甚至面對不需要的司法纏訟。