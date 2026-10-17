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批民進黨恐嚇年輕人 許宇甄：中央有錢照顧長輩 為何製造世代對立

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨團書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

立法院昨日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，以排富方式補助65歲以上長者的健保費，國民黨立院黨團書記長許宇甄今表示，民進黨政府聲稱「65歲以上長者健保費由中央補助，恐讓年輕人增加負擔」，但明明是要求中央政府編列預算，補助長者原本自行負擔的健保費，民進黨卻硬把中央財政支出與年輕人保費上漲混為一談，刻意製造世代對立。

許宇甄質疑，政府照顧老人，為什麼要先恐嚇年輕人？中央政府幫父母繳一筆健保費，子女就能少負擔一筆，這明明是在幫助年輕人，怎麼會變成加重年輕人的負擔？

許宇甄指出，目前各縣市已有不同的老人健保費補助制度，有的65歲就能獲得補助，有的必須符合特定所得或身分條件，也有部分地方政府因財政困難，無法提供同等福利。同樣辛苦一輩子的老人，卻因戶籍不同，享有不同待遇，這樣公平嗎？難道住在財政富裕縣市的長輩，才有資格享受國家的照顧？

許宇甄強調，「憲法」第7條保障人民平等，因此，全國長者的基本保障，應由中央承擔。不能有錢的縣市有補助，沒錢的縣市只能讓老人羨慕別人。中央政府有責任縮小城鄉福利落差，而不是放任老人福利因戶籍不同而有差別。

許宇甄表示，AI與半導體產業蓬勃發展，帶動台灣經濟成長與政府稅收增加。今年前9月全國稅收較去年同期增加約7004億元，明年度中央政府總預算案歲入也大幅成長。政府既然宣稱要讓全民共享AI紅利，為什麼輪到照顧老人，就突然喊窮？國家經濟成長的果實，難道不能優先照顧那些曾經為台灣打拚一輩子的長輩？

許宇甄質疑，更令人不解的是，民進黨政府有能力花上兆元買武器，還積極推動涉及千億元阿拉斯加天然氣開發與管線投資，面對每年數百億元規模的老人健保費補助，卻急著拿年輕人當擋箭牌。民進黨如此抗拒照顧老人，是擔心中央每年少了幾百億元可以亂花？還是寧可把預算留給特定政策與利益關係人，也不願意優先照顧辛苦一輩子的老人？政府應該公開說明預算分配與財源規劃，而不是拿假設性的保費漲幅嚇唬人民。

許宇甄進一步指出，許多年輕人原本就在幫父母繳納健保費，中央補助長者健保費，正好可以減輕這些家庭的支出。照顧老人不是剝奪年輕人的福利，而是讓年輕人不必獨自承擔照顧父母的責任。本次修法要求中央編預算、足額撥付健保，根本不會調漲青壯年保費。民進黨不應把不同的財源安排混為一談，更不該讓年輕人誤以為照顧父母就必須犧牲自己。

許宇甄呼籲民進黨政府，停止製造世代對立，善用AI紅利帶來的財政成長，支持由中央統一補助65歲以上長者健保費。孟子說：「老吾老以及人之老。」今天的長輩，曾經是台灣經濟奇蹟的創造者，如今國家因AI產業而更加富裕，怎能忘記他們當年的辛勞？國家有錢，就應該優先照顧人民；經濟成長的果實，就應該讓全民共享。不要讓老人福利看戶籍，更不要讓年輕人被迫在孝順父母與維持自身生活之間做選擇。

許宇甄 長輩 健保費

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