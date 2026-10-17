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國民黨中央委員連署要開鍘趙少康？李乾龍：一個人的意見啦

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
資深媒體人趙少康(左)上午與國民黨副主席李乾龍出席李明賢競總成立大會。記者楊正海／攝影
資深媒體人趙少康(左)上午與國民黨副主席李乾龍出席李明賢競總成立大會。記者楊正海／攝影

國民黨中央委員江永雄發起連署開除趙少康黨籍，國民黨副主席李乾龍昨晚已打電話與江溝通，上午參加國民黨議員李明賢競總成立大會受訪，對於會不會開鍘趙少康？李乾龍連說「不會啦」並指這是「一個人的意見」。

趙少康上午出席李明賢競總成立大會受訪時出，昨天晚上李乾龍也打電話來，說已經把連署的江永雄罵一頓。李乾龍上午受訪指出，國民黨現在最重要的是團結，這只是江永雄個人的意見，已經有跟他溝通過了。

李乾龍強調，國民黨現在最重要的是團結；媒體追問有沒有把江永雄罵一頓？李乾龍說，我有跟他溝通，「不能講罵啦」，因為大家都需要互相溝通，所以黨內現在最需要的是團結，所以也打電話給趙少康，請他還是團結，替國民黨努力，大家一起努力。

趙少康 李乾龍 國民黨

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