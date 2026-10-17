超高齡社會帳單愈滾愈大 立院預算中心示警：高齡給付24年增2.58倍

立法院院會昨審老人福利法第22條修正案，民眾黨團提出，65歲以上健保費，由中央「排富」全額補助。而台灣去年正式邁超高齡社會，政府「高齡帳單」也愈滾愈大。立院預算中心指出，高齡社會給付從89年度3627億元增至113年度1兆3016億元，24年間成長2.58倍，人口老化使財政負擔逐漸增加。

根據主計總處統計，113年度社會保障支出為2兆6953億元，較112年度增加618億元。高齡社會給付主要包括退休或老年給付、老人生活津貼、居家照護、安置及慰問等；相較89年度僅3627億元，113年度已增至1兆3016億元，24年間增加9389億元、成長2.58倍。

其中，社會保險是最大宗，113年度支出達1兆1558億餘元，占高齡社會給付88.8%。勞工保險支出由108年度3692億餘元增加至113年度4989億餘元；國民年金保險基金由747億餘元增至908億餘元，勞工退休基金新舊制合計也由1070億餘元增至1336億餘元。

預算中心指出，平均餘命延長、年金給付期間逐年拉長，加上少子女化與高齡化等多重趨勢，未來恐浮現「繳少領多」問題，財務負擔漸增。

高齡福利支出也同步攀升。113年度社會救助及福利服務經費達1457億餘元，較108年度728億餘元增加近1倍，占高齡社會給付比重由6.99%提高至11.2%。其中長照基金相關給付從280億元增至740億餘元，成長近2倍；低、中低收入老人生活津貼則由44億餘元增至92億餘元，成長逾1倍。

預算中心引用國發會今年8月最新人口推估指出，相較113年10月前一版推估，2070年台灣總人口由1497萬人下修至1348萬人，減少148萬人；15至64歲青壯年人口由697萬人降至580萬人，減少118萬人；65歲以上老年人口則由697萬人增至702萬人，占總人口比率由46.5%提高至52.1%。

預算中心指出，人口老化程度較前次預估加速，少子高齡化現象更加明顯，未來恐面臨扶養負擔沉重及「繳少領多」問題，應長遠規畫以維持制度永續。