政院稱長者免健保犧牲年輕世代 黃國昌批造謠：賴總統、卓榮泰來辯論

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正，65歲以上、所得稅率未滿20％的長者免繳健保費，行政院長卓榮泰昨晚批評，立法院長藐視法律、帶頭違憲。民眾黨主席黃國昌今在社群平台發文表示，行政院罔顧事實，配合綠媒、側翼網軍進行認知作戰，卓榮泰、賴清德，有勇氣的話就站出來公開辯論，不要躲在綠媒網軍背後造謠。

黃國昌表示，直接打臉卓榮泰的是，民進黨執政的縣市長卻紛紛表態支持。嘉義縣長翁章梁說樂觀其成，中央全額負擔有助減輕地方財政壓力；台南市政府則表示正面支持，認為中央承擔一致性福利責任，有助減輕地方財政壓力，讓市府將更多資源投入其他弱勢族群照顧。

黃國昌質疑，請問民進黨是在玩兩面手法，還是卓榮泰根本搞不清楚地方的需要？如果補助長者健保費的制度是錯誤的，為何民進黨參選縣市長的立委紛紛提出同樣的政見？昨天立法院表決時，民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧等人，通通沒有表示反對？

黃國昌批評，令人無法辦法接受的是，修法一通過，行政院立刻帶頭造謠，說會犧牲年輕世代；事實是，由政府全額補助65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者健保費，可以有效減輕三明治世代的負擔。

黃國昌指出，法律修正前，65歲以上長輩退休後，健保投保通常會有兩種情況，一種是依附在職的子女，由小孩多繳一份與其相同的保費；另一種則是沒有人可以依附，例如單身，配偶與子女皆沒有工作，就到鄉鎮市區公所以第六類地區人口的身分投保，每個月繳826元。

黃國昌表示，此次修法後，前述保費改由中央政府全額補助，一方面根本不會影響健保基金的收入，一方面也可減輕三明治世代的負擔。舉例：一位月收4萬、雙親皆是65歲以上，健保都依附在其身上的子女，每個月可少繳1244元的眷屬健保費。

黃國昌批評，行政院罔顧事實，配合綠媒、側翼網軍進行認知作戰，把減輕年輕世代負擔扭曲成犧牲年輕世代，是可忍孰不可忍？卓榮泰、賴清德，有勇氣的話就站出來公開辯論，不要躲在綠媒網軍背後造謠。