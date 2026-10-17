老人健保費補助三讀...聽到年輕人喊「那我也不繳了」他憂：體制崩壞的開始

立法院藍白立委聯手，16日三讀通過《老人福利法》第22條修正草案，符合所得條件的65歲以上長者，未來健保費將由中央政府全額補助。新制引發各界對財源及世代公平的討論，前衛福部次長王必勝分享在餐廳聽見年輕人談論此事的經歷，直言擔心健保制度的信任基礎受到衝擊；民眾黨主席柯文哲則表示，長者照顧應朝全國一致的方向推動，同時也必須考量國家長期財政負擔。

修法規定，經稅捐稽徵機關核定，最近一年綜合所得總額未達申報標準，或適用綜合所得稅稅率未達20％的65歲以上長者，健保費將由中央主管機關全額補助。支持修法的國民黨立委認為，健康是基本權利，不應因年齡、收入或居住地而有所差別，也能減輕照顧年邁父母的家庭負擔。不過，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄質疑，政策涉及重大財政支出，應審慎評估財源及世代公平問題。

王必勝在臉書分享，自己用餐時，聽見鄰桌幾名約30歲的年輕人談起老人健保費補助，其中一人表示，既然老人不用繳健保費，年輕人卻得負擔相關支出，自己乾脆也不要繳，認為偶爾生病時自費就醫或許更划算，等到65歲就能享有相同福利。王必勝對此感到憂心，認為這反映出部分年輕人對制度公平性的疑慮，並形容這可能是「一個體制崩壞的開始」，也是不同世代之間信任逐漸產生裂痕的警訊。他也感嘆，健保制度向來被視為台灣人的驕傲與幸福，值得社會共同關注。

對於修法通過，柯文哲則表示，身為醫師，他始終認為醫療是普世價值，不應因地區、城鄉或地方財政條件不同而有所差異。他指出，自己擔任台北市長期間，就曾補助65歲以上長者健保費，原住民族長者則從55歲起適用，後續也有其他縣市跟進，但各地財政能力不一，仍有部分地方無法提供相同福利。他肯定民眾黨主席黃國昌及黨團8名立委推動修法，認為這讓長者照顧與醫療平權朝全國一致、制度化的方向邁進，也強調政策不應只停留在選舉承諾。

柯文哲也提醒，福利政策不能只看眼前，仍須兼顧國家長期財政負擔。他表示，民眾黨主張建立全國一致的補助制度，並透過合理的排富機制，讓資源優先用於真正有需要的人，確保納稅人的錢獲得妥善運用，維持財政永續。面對台灣邁入超高齡社會，長輩需要照顧，年輕世代也承受房貸、育兒及生活壓力，如何在醫療平權、長者福利與世代公平之間取得平衡，成為政策推動的重要課題。柯文哲強調，長者照顧是社會共同的公共責任，應讓醫療平權不分政黨，也不因貧富或居住縣市而有所差別。