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老人健保免費10綠委縣市長參選人不表態 陳以信：拜票第一 表決落跑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。聯合報系資料照

立法院昨日三讀通過「老人福利法」第22條修正案，明定符合所得條件的65歲以上長者健保費由中央全額補助，國民黨文傳會主委陳以信今日表示，民進黨立委在重大長者福利法案表決中投下反對票，10位正在參選縣市長的民進黨立委更是集體缺席，這些人平常選舉拜票跑得比誰都勤，真正要為長者爭取福利時，卻不見人影，「拜票搶第一，表決躲最後」是民進黨縣市長參選人的老人福利政策？

陳以信點名，沈伯洋蘇巧慧何欣純、陳素月、劉建國、蔡易餘、王美惠、陳亭妃、賴瑞隆、陳瑩等10位民進黨縣市長參選立委，全部缺席這場攸關數百萬長者權益的重要表決。這些人身為民意代表，面對如此重要的老人福利法案，竟然集體落跑不敢出席表決。

陳以信強調，故意缺席就代表實質反對，這10位參選人都該向選區長者說明原因，並清楚交代自己的政策立場，尤其迴避重大政策表態，如何讓選民相信他們有能力承擔縣市長的責任？

陳以信認為，這次修法最重要的意義，就是落實全國長者福利平等權。過去各縣市財政能力不同，老人健保費補助標準天差地遠，同樣年滿65歲，有些長者享有補助，有些卻得自行負擔，難道老人福利還要看戶籍、分縣市？這次修法由中央統一補助符合所得條件的長者，就是要消除地方財力差距造成的不公平待遇。

陳以信批評，「同樣是台灣老人，憑什麼福利分等級？難道住在不同縣市，就要當二等公民？」長者福利不該靠地方政府財力決定，中央有責任讓全國長者享有公平一致的基本保障。

陳以信最後強調，10位民進黨縣市長參選人不能逃避表態。既然敢出來選縣市長，就應回答：到底支不支持符合所得條件的65歲以上長者健保費全額補助？並告訴選民為何缺席表決？要求10人立即公開說明。

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