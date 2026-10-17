批卓揆違憲雙標 陳智菡：舔美欺老是民進黨金字招牌？

立法院會昨日三讀修正「老人福利法」第22條條文，65歲以上、綜合所得稅率未達20%的長者免繳健保費，引發執政黨批評。民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，民進黨光115年就編了超過500億購買無人機，其中很多被質疑用途不明、疊代速度快且無法達到國產化目標，政府有錢大買無人機，就不願照顧長者？

陳智菡表示，民進黨及其側翼急著用各種圖卡試圖讓人民相信：照顧長者，就得犧牲年輕人，會「窮台」、「健保漲價」，但這些說法根本經不起數字與邏輯的檢驗。

陳智菡質疑，中央補助長者健保費，一定要漲健保費？根據健保署115年9月最新財報，健保安全準備金仍有2095億元，足以支應2.82個月的醫療給付，距離法定調漲費率門檻，仍有相當距離。此次修法是由「中央政府編列預算」，並不是直接從健保基金增加每年400億元的醫療支出，更不代表年輕人就必須多繳保費。

陳智菡指出，許多長者的健保費，是由子女依附投保、共同承擔。以月薪4萬元、扶養雙親的年輕人為例，每月可減少1244元的健保費負擔，一年將近1萬5千元。民進黨政府與其用普發一萬元製造短期政治聲量，不願建立穩定、可預期、能真正減輕家庭負擔的社會福利制度？

陳智菡指出，要中央建立一致標準怒犯天條？目前各縣市的長者健保補助制度並不一致，難道長者住在財政條件好的縣市，就應該享有比較好的醫療保障？住在財政相對困難的縣市，就只能自認倒楣？

陳智菡批評，賴清德總統可以大筆一揮普發現金2300億，照顧長者每年約339億元罪大惡極？民進黨政府在毫無法源的狀況下，突然丟出普發一萬政策，立法院經過多次討論後，在程序合乎法治的狀況下提出法案並三讀通過，到底行政院長卓榮泰的數學是誰教的？2300億元小於339億的結論是如何得出？

陳智菡表示，民進黨光115年就編了超過500億購買無人機，其中很多被質疑使用用途不明、疊代速度太快且無法達到國產化目標，甚至淪為貼牌政策。立法院通過的「無人機產業發展條例」也必然增加政府預算支出，行政院長卓榮泰未痛批違憲，還乖乖執行，難道舔美欺老就是民進黨的金字招牌？

陳智菡批評，如果補助長者健保費會窮台、大量侵蝕健保資源，難道民進黨桃園市長參選人黃世杰、新竹市長參選人莊競程、彰化縣長參選人陳素月、嘉義市長參選人王美惠、台南市長參選人陳亭妃，都被滲透了，都在執行民進黨立委王義川口中的兩岸一家親？

陳智菡表示，每年能來台依親的中配家屬人數僅數十人，法案通過後，相關補助資格、設籍條件及適用範圍，政府都可以明確用規範加以處理。民進黨一再拿少數個案否定整體長者福利，為了選舉與政治紅利，民進黨無止盡抹黑抹紅、操弄世代仇恨，是真的沒招了嗎？