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65歲免健保費醫界批…柯文哲曝醫生堅持：醫療是普世價值、不應有地域之別

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨主席柯文哲。聯合報系資料照

立法院昨三讀通過「老人福利法」第22條修正，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，引發諸多醫界人士批評。民眾黨主席柯文哲昨在社群平台發文指出，身為一個醫生，他始終堅持醫療是普世價值，不應有地域之別，更不該有窮縣富市的差異。

柯文哲指出，感謝民眾黨主席黃國昌與黨團八席立委的努力，讓對長者的永續照顧與醫療平權，跨出關鍵的一步。政治不是每天喊口號，而是把人民每天遇到的問題，一件一件做好。他擔任台北市長期間就補助65歲以上長者的健保費，原住民族長者則從55歲起適用；後來，其他縣市陸續跟進，但因為各縣市財政條件不同，有些地方仍然無法做到。

柯文哲說，身為一個醫生，他始終堅持醫療是普世價值，不應有地域之別，更不該有窮縣富市的差異，這不只會產生相對剝奪感，也無法落實憲法當中，國民無分性別、能力、族群、社經地位及其他條件，接受社會福利的機會一律平等的原則與精神。

柯文哲表示，人口老化是台灣必須面對的問題，照顧長輩不應該是地方政府各行其是，更不能每次到了選舉，就成為競選支票，選完後再沒有下文。2024年，他把「65歲以上長者健保費補助」列為政見，民眾黨立法院黨團八位立委透過修法讓這項政策朝向全國一致、制度化的方向邁進，民眾黨的精神是說到做到。答應人民的事情，就會用盡全力去落實，為每個政見向人民負責。

柯文哲指出，當然，福利政策不能只看眼前，也要考慮國家長期的財政負擔。民眾黨主張建立全國一致的補助制度，也設計合理的排富機制，讓資源用在真正需要的人身上，讓每一分納稅人的錢，都能花在對的地方，也確保財政永續。

柯文哲表示，台灣早已經進入超高齡社會，長輩需要照顧，年輕人也有房貸、育兒和生活壓力。好的社會福利制度，能讓長輩安心，也讓辛苦工作的下一代不必獨自承擔所有責任。長者福利不是政府施捨的恩惠，而是社會應該認真面對的公共責任。讓醫療平權不分藍綠白，讓長輩的照顧不分貧富縣市，「這才是我們應該一起努力的台灣。」

柯文哲 醫生 醫界 健保費

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