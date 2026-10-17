新聞眼／國家機器對付學生 大砲打小鳥

台大王姓大陸交換生「因言賈禍」，成了第一個被我政府驅逐出境的大陸籍學生。但綜觀王姓陸生社群平台的留言與錯位照片，最多只是政治出格、社會觀感不佳，未違反校規更遠非民刑事案，以國家機器的行政權對付學生，是藉大砲打小鳥達殺雞儆猴目的。

移民署以王姓陸生「違背對等尊嚴原則並引發社會紛擾」，廢止他的入境許可理由並立即驅逐出境。但移民署並未進一步說明照片或留言違背什麼對等尊嚴？也未說明引發哪些社會紛擾？

事實上，幾近惡搞或趣味照片如今已成日常，「拿捏賴總統」或許有損賴總統尊嚴與人格權，但在政治人物的公眾言論容忍度下，這應不是重點。問題應是他「反對台獨、兩岸統一」留言，正是當前政府最不願意聽到的事，以致被按上「引發社會紛擾」罪名。

但王姓陸生並未如先前被驅逐的陸配所稱武統、也未提到解放軍等極端言論，且他在發覺不妥後立即刪除留言。移民署逕行驅逐出境，毫無給予說明寬恕機會，是在無限制的自由心證下運用國家權力到極限。

台灣自稱為言論自由國度，聲稱包容多元聲音，可惜王姓陸生顯然不適用。為何他不適用？因為他是民進黨政府眼中的「敵國學生」。海基會昨天表示，台灣正面看待兩岸學生往來，並稱不要因為一件事情或一個人而受到影響，顯得蒼白可笑。

兩岸最近接連發生蔡康永事件、大陸制裁我友邦兩部長，局勢日益緊張，王姓陸生被我方祭旗多少帶有反制力道，是在確保「抗中保台」路線繼續前行，是警告那些政治不正確者站好隊。但令人擔憂的是如果連「反對台獨、兩岸統一」都成禁語，台灣還剩多少言論自由？