陸生被驅逐出境 藍營：言論自由…看你拿哪本護照

中國大陸籍王姓交換生拍攝賴清德總統出席活動畫面，用視角錯位營造「隔空捏頭」，發文稱要把「小小賴清德拿下」，遭移民署驅逐出境。藍營質疑，民進黨政府過去高喊「百分之百言論自由」去哪裡了，現在台灣的言論自由，還要看你拿哪一本護照、開誰的玩笑嗎？綠營則喊國安底線不容退讓。

國民黨文傳會主委陳以信表示，王男影片確實不妥，但直接驅逐出境且禁入五年恐處分過當；民主國家的總統應接受批評嘲諷，若連隔空捏頭都無法容忍，甚至以「違背對等尊嚴」為由處罰，此舉自我貶低台灣民主高度，讓台灣引以為傲的言論自由蒙羞。

國民黨立委林沛祥表示，不認同任何威脅言論，但民進黨過去高喊「百分之百言論自由」，如今卻因一個玩笑重罰學生，究竟是具實質危險的恐嚇，還是讓總統不高興的政治嘲諷，二者不可混淆。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，國家元首人身安全固然必須保護，但作為民主自由法治國家，公權力執法時仍應嚴守比例原則，並兼顧言論自由的界線。

民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜表示，台灣雖尊重言論自由並歡迎陸生來台交流，但自由不代表可毫無分寸。該言論涉及國家元首人身安全與威嚇意味，相關機關本該依法嚴處，國安底線不容退讓。