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滿65歲免健保費…卓揆轟違憲 綠營不同調

聯合報／ 記者王小萌蔡晉宇李人岳張曼蘋唐筱恬／台北報導
藍白昨在立法院聯手修法通過讓六十五歲以上、所得稅率級距未達百分之廿的長者免繳健保費。記者黃仲裕／攝影
藍白昨在立法院聯手修法通過讓六十五歲以上、所得稅率級距未達百分之廿的長者免繳健保費。記者黃仲裕／攝影

藍白趕在重陽節前送大禮，昨在立法院會聯手三讀修正通過老人福利法第廿二條，讓六十五歲以上、所得稅率級距未達百分之廿的長者免繳健保費，由中央機關補助。民眾黨團估超過四百萬人受惠，以每名長者每月補助八二六元計算，每年增加支出約近三六○至三八○億元。

對於這項修正案，綠營內部態度分歧，凸顯微妙氛圍。行政院長卓榮泰砲火全開，點名抨擊立法院長韓國瑜放任在野黨帶頭違憲；民進黨立法院黨團開放立委投票，準備要投入地方選舉的立委均缺席未投票；綠營執政的嘉義縣、台南市則是樂觀其成。

綠參選縣市長立委 缺席投票

國民黨和民眾黨立法院黨團前年先後提案修法，完成初審後，因醫界反彈，加上藍營內部缺乏共識，國民黨團踩煞車。白營本會期捲土重來，民眾黨團八位立委前晚輪流駐守議場門口，爭取昨天院會第一個送案排審拚三讀。

表決時，代表民進黨參選縣市長的民進黨立委沈伯洋、蘇巧慧、陳亭妃、賴瑞隆、何欣純、陳素月、陳瑩、劉建國、王美惠和蔡易餘等十位立委皆缺席未投票；另民進黨立委陳冠廷、李柏毅也缺席表決。綠營人士表示，綠委投反對票的表決記錄，會被在野黨拿去政治操作，具有立委資格的縣市長參選人不會隨之起舞。

四百萬人受惠 減輕長輩負擔

在藍白人數優勢下，以六十票贊成、三十九票反對，通過藍白的再修正動議。

國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，同為長者，居住縣市不同，享有不同補助，修法後由中央負擔長者健保費，不僅減輕長輩負擔，也能減少青壯年家庭的經濟壓力。民眾黨立委邱慧洳指出，老人健保給付僅占明年總預算的百分之一，政府沒有理由對長輩吝嗇。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄質疑，這涉及財政重大支出，財源要講清楚，立法院要取代行政院，還涉及兩院權限爭議。

卓榮泰昨晚受訪表示，這將增加政府每年四百億元預算，隨著高齡化，以後每年增加速度會非常大，將讓負擔健保的青壯族群負擔更大，造成世代更不公平；同時，會影響政府預算，排擠其他公共服務。

卓榮泰說，他昨天上午在立法院請韓國瑜務必遵守憲法第七十條及預算法第九十一條；立委所提的法案，若大幅增加歲出，必須先徵詢政院意見，指出彌補資金之財源，必要時要同時修法；立院兩年多來，從不遵循法律精神；「今天仍強行通過，完全不來徵詢行政院。」

在野推普發二萬元 逕付二讀

卓揆強調，他要求韓國瑜，這個徵詢是「院長與院長之間正式的協商」，非常遺憾韓國瑜無視憲法，藐視法律；行政院表達最大的遺憾，和最強烈的抗議。

此外，對於在野推動將普發現金二萬元逕付二讀，卓榮泰揚言，在野黨敗壞國家的財政，「行政院的作法只有一種」，暗示將不副署。

對於卓揆的評論，韓國瑜辦公室沒有回應。許宇甄表示，卓榮泰才是毀憲的劊子手，賴清德總統就是背後的黑手。

綠營 健保費 卓揆 韓國瑜

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長者健保補助 專家促優先補助經濟弱勢

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正案，六十五歲以上、所得稅率未達百分之廿長者將免繳健保費，引發七大醫界團體批評，修法恐將數百億元財務負擔轉嫁青壯世代，破壞健保「量能付費、風險分攤」原則，更排擠醫護加薪、新藥給付等資源，呼籲行政院提覆議。社福總盟痛批，選前修法是「假排富、真撒幣」的政治綁架。

總統籲通過追加預算 促補貼台電中油

賴清德總統昨日接受節目專訪時表示，台灣油電凍漲讓ＣＰＩ相對穩定，並向立院喊話盡快通過追加預算案，以補貼台電和中油。立法院朝野黨團則決定廿三日邀請行政院長卓榮泰赴立院報告追加預算案，報告完畢後委員會即排案審查。

冷眼集／福利算計！AI紅利怎麼用 又是綠能你不能

又一項以「ＡＩ紅利」之名發出的福利政策昨天在立院三讀，六十五歲以上長者將排富免健保費。朝野在九合一選前競相政策買票，固然都有可議之處，但民進黨挾著中央執政，只有自己提出的紅利才是福國利民，在野黨提出的一律是毀憲亂政，顯然更加邏輯錯亂。

地方支持長者健保補助 綠參選人也相挺

立法院昨三讀通過長者健保費將由中央補助，地方政府不分藍綠多表支持，綠營首長也樂觀其成，嘉義縣長翁章梁指出，若經費由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力；台南市府也稱，可讓市府有更多資源投入其他弱勢照顧。

石崇良憂長者健保補助 加重年輕世代負擔

藍白聯手通過修正老人福利法，衛福部長石崇良批評，此舉恐加重年輕世代負擔，未來每人一年要多付三千元，並質疑是否還有更多「違章建築」干擾運作，強調健保需要穩定制度。民眾黨主席黃國昌隔空回擊，並列舉多位民進黨縣市長參選人政見，批評自打臉；國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，盼賴政府停止雙標治國，勿用錯誤數據恐嚇民眾。

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