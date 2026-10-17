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總統籲通過追加預算 促補貼台電中油

聯合報／ 記者唐筱恬張文馨／台北報導

賴清德總統昨日接受節目專訪時表示，台灣油電凍漲讓ＣＰＩ相對穩定，並向立院喊話盡快通過追加預算案，以補貼台電和中油。立法院朝野黨團則決定廿三日邀請行政院長卓榮泰赴立院報告追加預算案，報告完畢後委員會即排案審查。

韓國瑜昨天上午召開朝野協商，各黨團同意本月廿三日邀請卓榮泰報告「一一五年度中央政府總預算追加預算案」、廿七日邀請卓揆報告「一一六年度中央政府總預算案」，詢答完畢後，開始審查預算。

另外，國民黨團昨天在院會將攸關普發現金二萬元的「全民共享經濟成果及穩定民生特別條例」草案抽出逕付二讀，最快一個月後搶在年底地方大選前，力拚法案在院會二、三讀闖關。

賴總統昨天接受「游庭皓的財經皓角」節目專訪時也說，主計處預估明年經濟成長率也很不錯。他並表示，台灣油電凍漲讓ＣＰＩ相對穩定，「如果持續維持這個狀況，明年還是一樣有機會控制住」。

賴總統還說，油電凍漲讓全民都受惠，如果台灣的利率調升，台幣升值，房貸利率受影響，企業投資成本增加，民眾消費支出也會增加；這是牽一髮動全身，必須整體考量。

追加預算 台電 補貼 賴清德 立法院

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