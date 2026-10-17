長者健保補助 專家促優先補助經濟弱勢

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正案，六十五歲以上、所得稅率未達百分之廿長者將免繳健保費，引發七大醫界團體批評，修法恐將數百億元財務負擔轉嫁青壯世代，破壞健保「量能付費、風險分攤」原則，更排擠醫護加薪、新藥給付等資源，呼籲行政院提覆議。社福總盟痛批，選前修法是「假排富、真撒幣」的政治綁架。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，六十五歲免繳健保費，嚴重破壞健保財務永續精神，及其量能付費、風險分攤精神，健保財務壓力轉向青壯世代，恐釀成對立；長者免繳健保費粗估將增加政府四百至五百億預算，該筆預算原可用於改善醫護薪資待遇、引進新藥、照顧罕見疾病患者等，如今卻將用於填補長者健保費，勢必排擠醫療人員加薪、延後新藥給付速度。

台灣私立醫療院所協會吳明彥說，長者免繳健保費，恐讓主要勞動力繳交長者健保費，籲年輕人採取行動，致電選區立委表達反對意見，醫界呼籲行政院依憲政制度提「覆議」，這也是唯一補救的方法。

民間監督健保聯盟滕西華批評，現已對低收入戶、中低收入戶及符合資格的身心障礙者提供健保費補助，六十五歲以上長者使用的健保醫療資源是年輕人的三倍以上，若免繳保費，讓工作人口除負擔自身保費，還得透過稅收替長者埋單。此舉將造成「世代不公、債留子孫」，且所得稅計算涉及免稅額、扣除額及退休所得免稅等規定，實際適用範圍恐比外界想像更廣，形同近乎全面性的健保費補貼。

台北商業大學財稅系教授韓幸紋說，以年齡或所得稅率界定補助對象都有可議之處。高齡人口增加、新生兒減少，讓工作人口愈來愈少、使用健保資源較多的「資深公民」增加，較少使用健保的付費者，卻負擔較重的健保費。此次修法本質就是大撒幣，若要補助，更應優先考量缺乏經濟能力、需扶養的族群。

社福總盟批評，立法院修法讓長者免繳健保費，根本是「假排富、真撒幣」的政治綁架，質疑月淨所得達十點五萬元的長者，為何仍需政府補助，強調福利補助應依資產調查，而非所得稅率認定。