聽新聞
0:00 / 0:00

長者健保補助 專家促優先補助經濟弱勢

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真／台北報導

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正案，六十五歲以上、所得稅率未達百分之廿長者將免繳健保費，引發七大醫界團體批評，修法恐將數百億元財務負擔轉嫁青壯世代，破壞健保「量能付費、風險分攤」原則，更排擠醫護加薪、新藥給付等資源，呼籲行政院提覆議。社福總盟痛批，選前修法是「假排富、真撒幣」的政治綁架。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，六十五歲免繳健保費，嚴重破壞健保財務永續精神，及其量能付費、風險分攤精神，健保財務壓力轉向青壯世代，恐釀成對立；長者免繳健保費粗估將增加政府四百至五百億預算，該筆預算原可用於改善醫護薪資待遇、引進新藥、照顧罕見疾病患者等，如今卻將用於填補長者健保費，勢必排擠醫療人員加薪、延後新藥給付速度。

台灣私立醫療院所協會吳明彥說，長者免繳健保費，恐讓主要勞動力繳交長者健保費，籲年輕人採取行動，致電選區立委表達反對意見，醫界呼籲行政院依憲政制度提「覆議」，這也是唯一補救的方法。

民間監督健保聯盟滕西華批評，現已對低收入戶、中低收入戶及符合資格的身心障礙者提供健保費補助，六十五歲以上長者使用的健保醫療資源是年輕人的三倍以上，若免繳保費，讓工作人口除負擔自身保費，還得透過稅收替長者埋單。此舉將造成「世代不公、債留子孫」，且所得稅計算涉及免稅額、扣除額及退休所得免稅等規定，實際適用範圍恐比外界想像更廣，形同近乎全面性的健保費補貼。

台北商業大學財稅系教授韓幸紋說，以年齡或所得稅率界定補助對象都有可議之處。高齡人口增加、新生兒減少，讓工作人口愈來愈少、使用健保資源較多的「資深公民」增加，較少使用健保的付費者，卻負擔較重的健保費。此次修法本質就是大撒幣，若要補助，更應優先考量缺乏經濟能力、需扶養的族群。

社福總盟批評，立法院修法讓長者免繳健保費，根本是「假排富、真撒幣」的政治綁架，質疑月淨所得達十點五萬元的長者，為何仍需政府補助，強調福利補助應依資產調查，而非所得稅率認定。

補助 所得稅率 健保費 醫護

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

批免繳健保損害長者尊嚴 7大醫界團體「憤怒、遺憾」籲行政院覆議

補助老人健保費恐排擠社福預算 社福總盟批政治綁架：假排富、真撒幣

老人免健保費本質如「大撒幣」 財稅專家：年齡、稅率條件均不合理

老人健保費補助修法三讀通過…2024年曾闖關 因未達共識暫緩審議

相關新聞

滿65歲免健保費…卓揆轟違憲 綠營不同調

藍白趕在重陽節前送大禮，昨在立法院會聯手三讀修正通過老人福利法第廿二條，讓六十五歲以上、所得稅率級距未達百分之廿的長者免繳健保費，由中央機關補助。民眾黨團估超過四百萬人受惠，以每名長者每月補助八二六元計算，每年增加支出約近三六○至三八○億元。

長者健保補助 專家促優先補助經濟弱勢

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正案，六十五歲以上、所得稅率未達百分之廿長者將免繳健保費，引發七大醫界團體批評，修法恐將數百億元財務負擔轉嫁青壯世代，破壞健保「量能付費、風險分攤」原則，更排擠醫護加薪、新藥給付等資源，呼籲行政院提覆議。社福總盟痛批，選前修法是「假排富、真撒幣」的政治綁架。

總統籲通過追加預算 促補貼台電中油

賴清德總統昨日接受節目專訪時表示，台灣油電凍漲讓ＣＰＩ相對穩定，並向立院喊話盡快通過追加預算案，以補貼台電和中油。立法院朝野黨團則決定廿三日邀請行政院長卓榮泰赴立院報告追加預算案，報告完畢後委員會即排案審查。

冷眼集／福利算計！AI紅利怎麼用 又是綠能你不能

又一項以「ＡＩ紅利」之名發出的福利政策昨天在立院三讀，六十五歲以上長者將排富免健保費。朝野在九合一選前競相政策買票，固然都有可議之處，但民進黨挾著中央執政，只有自己提出的紅利才是福國利民，在野黨提出的一律是毀憲亂政，顯然更加邏輯錯亂。

地方支持長者健保補助 綠參選人也相挺

立法院昨三讀通過長者健保費將由中央補助，地方政府不分藍綠多表支持，綠營首長也樂觀其成，嘉義縣長翁章梁指出，若經費由中央全額負擔，確實有助減輕地方財政壓力；台南市府也稱，可讓市府有更多資源投入其他弱勢照顧。

石崇良憂長者健保補助 加重年輕世代負擔

藍白聯手通過修正老人福利法，衛福部長石崇良批評，此舉恐加重年輕世代負擔，未來每人一年要多付三千元，並質疑是否還有更多「違章建築」干擾運作，強調健保需要穩定制度。民眾黨主席黃國昌隔空回擊，並列舉多位民進黨縣市長參選人政見，批評自打臉；國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，盼賴政府停止雙標治國，勿用錯誤數據恐嚇民眾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。