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石崇良憂長者健保補助 加重年輕世代負擔

聯合報／ 記者林琮恩翁唯真王小萌張曼蘋／台北報導

藍白聯手通過修正老人福利法，衛福部石崇良批評，此舉恐加重年輕世代負擔，未來每人一年要多付三千元，並質疑是否還有更多「違章建築」干擾運作，強調健保需要穩定制度。民眾黨主席黃國昌隔空回擊，並列舉多位民進黨縣市長參選人政見，批評自打臉；國民黨立院黨團書記長許宇甄表示，盼賴政府停止雙標治國，勿用錯誤數據恐嚇民眾。

衛福部社保司長張鈺旋表示，全台約四八五萬名長者中，約四○三萬人符合立院通過法案資格，占比達百分之八十三。初估政府每年需編列約四百億元補助，二○二九年將增至四四四億元，二○四九年更達六二九億元，恐嚴重排擠其他社福及公共建設預算。

張鈺旋指出，若以二○二四年全台約六九八萬名綜所稅申報戶分攤四百億元，每戶每年平均負擔近五千七百元；如政府預算不足，改由調漲健保費支應，以廿至六十四歲主要勞動投保人口分攤計算，每人每年恐增加約二六九○元保費，每戶繳稅家庭每年約增加五七二○元。衛福部也強調，上述金額僅為財務情境推估。

衛福部社家署長周道君表示，健保目前已補助低收入戶及七十歲以上中低收入長者健保費，部分地方政府也針對六十五至七十歲中低收入長者提供補助。許多年輕人所得稅率同樣未達百分之廿，仍須繳納健保費，部分長者無薪資收入，卻有股利等資本所得，未必屬於經濟弱勢。周道君呼籲審慎評估財政永續、世代公平。

石崇良表示，隨著人口持續高齡化，醫療及長照需求勢必進一步攀升，未來政府面臨的財務負擔也將更加沉重。

不過，民進黨多名縣市長候選人，早將「六十五歲以上長者健保免費」當成選舉主打政見。

黃國昌則批評，行政院長卓榮泰跟石崇良還要繼續洗臉自家人嗎？許宇甄說，是地方參選人可以喊，中央不能做？還是民進黨縣市長參選人從頭到尾都在騙選票？請石崇良、民進黨政府停止雙標治國，勿用錯誤數據恐嚇民眾。

石崇良 年輕世代 衛福部 健保費

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